賴：如何相信鄭習會沒有前提？

藍白已四度封殺攸關一．二五兆國防特別預算的相關條例付委審查，賴總統選在「雲豹與他們的產地」國防部軍備局生產製造中心第二〇九廠接受電視專訪，向國人闡述國防自主的研發成果。對於國民黨否認「鄭習會」有三項前提，賴質疑，國民黨沒有理由地阻擋國防預算、阻擋國安法制，要社會如何相信鄭主席跟習主席的見面，沒有這種前提條件呢？

藍屢阻擋國防預算

賴清德在昨晚播出的專訪示警，併吞台灣是中國的國家政策，幾十年來中國沒有越雷池一步，是因為實力不足，如果中國設定二〇二七年要達到侵台準備，台灣唯一的選擇，就是提高難度、持續強化「豪豬」的力道，讓中國永遠達不到標準，我們要有背水一戰的決心，才可以阻止中國的輕舉妄動。

賴清德說明，美國國家戰略報告清楚揭櫫，要透過共同分擔責任的集體防禦機制，確保印太地區的和平穩定，並阻止中國侵略台灣，因此台灣必須善盡保護自己國家的責任，在區域各國相繼提高國防預算的情況下，受中國威脅最大的台灣不可能置身事外，請在野黨支持國防預算。

針對藍白因要求總統到國會接受答詢未果，四度封殺「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」付委審查，賴清德表示，如果有必要，他非常樂意依憲法及憲法法庭的裁判程序赴立院國政報告，但沒辦法「一問一答」，因為這違反憲法法庭的裁判，如果他破了先例，未來的總統恐怕也必須這樣做，憲政體制一旦混亂，不是國家社會之福。

賴清德說，解鈴還須繫鈴人，既然在野黨跟台灣還有國際社會說自己贊成國防預算，就應該進行審查，台灣社會絕對容許立院朝野黨團討論，也有足夠的專業知識去了解反對的項目到底有沒有道理。

賴清德提到，他比較擔心的傳出中國以「擋國防預算、擋國安法制、放棄反共」，作為國民黨主席鄭麗文和中國國家主席習近平見面的前提，當然國民黨已經否認，但如果沒有理由地去擋國防預算、擋國安法制，要社會如何相信「鄭習會」沒有這種前提條件呢？

針對「鄭習會」議題，國民黨副主席李乾龍昨天前往金門參黨慶活動時表示，鄭麗文預計明年上半年、可能是三月前往北京訪問。鄭昨出席「胡連會廿週年活動」受訪也說，在廿年前兩岸兵兇戰危時刻，胡連會是歷史性創舉，如今兩岸關係再次戰雲密佈，她希望能搭起和平的橋梁。

