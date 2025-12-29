冷眼集》詭異的習近平整肅

中國全系統、大規模的拔除清洗幅度，在在違反常態，習近平這麼做的真正原因，非常值得持續關注。（路透資料照）

記者鄒景雯／特稿

中國全國人大常委會廿七日公告，多名共軍將領被罷免全國人大代表資格，除了稍早大家知曉的何衛東、何宏軍等人外，更揭露王仁華、張紅兵、王鵬也遭到罷免。以如此全系統、大規模的拔除清洗幅度，在在違反常態，習近平這麼做的真正原因，非常值得持續關注。

最新被公布的王仁華上將，最後職務是中央軍委政法委書記，他曾負責軍隊政法與紀律體系，是解放軍政法系統最高層級人物之一。他的落馬，代表相關系統也被納入了整肅範圍。

張紅兵上將是武警部隊政委，為武警部隊的最高政治領導之一，武警主司中國國內的安全與維穩。他被處置，說明武警這一塊的權力結構被進行了重大調整。

王鵬中將是中央軍委訓練管理部部長，負責全軍訓練與戰備管理，直接關係軍隊的戰鬥力與制度運作，連他都被清理，表示整肅的力道延伸到了軍事能力建設與管理中樞，後續可能出現更大規模的制度性整頓。

針對三名解放軍將領被公開處理，我方官員研判，顯示此舉並非個案，而是跨軍委、武警、訓練的系統性震盪，對岸打破過往共軍內部低透明度的處理方式，反映出中共正在重塑軍隊與武裝力量的內部秩序。

比較奇特的是，來自不同體系的這三人，實際上都被打成「何苗集團」（何衛東、苗華），表面上以一種「打擊貪腐」的角度進行清洗。但實際上這一系列人員，包括何、苗在內，都可以算是和習近平一路上來的習家軍，幾乎是連根拔起的掃除，然而隨之接替的繼任者，均與習近平有相當距離，或者是淵源不深，並非「根正苗紅」的組合，似乎有點不符常理。

另一個不合邏輯的問題是，以這樣全系列清洗的規模，例如涵蓋陸海空全軍種，陸軍政治委員陳輝，海軍司令員胡中明（所以從福建艦成軍典禮消失），空軍政治委員郭普校；以及跨軍區，北中南東西每一個戰區的司令員、政委全部送調查。倖免於難的，或剛換過的，就剩下軍委委員劉振立、國防部長董軍、軍委副主席張又俠、張升民、東部戰區司令楊志斌（新任）、中部戰區司令韓勝延（新任），如此懸殊比例的新舊安排，幾乎是毫不考慮軍中的穩定，以及整體國防力量的維持，若不是習近平對內部權力的妥協，他為什麼要不計代價與風險的這麼做？相信不用太久，真相會逐步浮現。

