綠委提案修反滲透法 「灰色地帶行為人」金流須透明

中共對台滲透不斷，更資助台灣網紅進行統戰宣傳。（美聯社檔案照）

中共對台滲透不斷，更資助台灣網紅進行統戰宣傳。民進黨立委林宜瑾等廿人提出「反滲透法第二條、第九條之一及第九條之二條文修正草案」，針對長期統戰、滲透行為，新增訂「灰色地帶行為人」，課予其經費來源透明化的主動申報義務。若不申報、不實申報，可處三年以下有期徒刑，得併科五百萬元以下罰金。

根據修正草案，「灰色地帶行為人」定義有四項，一、重複參與境外敵對勢力特定組織具政治意圖之統戰活動者。二、媒介他人參與境外敵對勢力特定組織具政治意圖之統戰活動者。三、從事附和境外敵對勢力特定組織具政治意圖之宣傳活動者。四、媒介他人從事附和境外敵對勢力特定組織具政治意圖之宣傳活動者。

草案增訂第九條之二，有下列三種情形之一：一、灰色地帶行為人接受滲透來源直接或間接資助，不為申報或故意為不實申報者。

二、規避、妨害或拒絕法務部或檢察機關依前條規定所為之查核者。

三、任何人受滲透來源之指示、委託或資助，捐贈灰色地帶行為人活動經費者。可處三年以下有期徒刑，得併科五百萬元以下罰金。

