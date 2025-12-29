館長獲500萬人民幣代言? 國安單位揭：中共全方位挹注資金

網紅「館長」陳之漢。（資料照）

網紅「館長」陳之漢在中國成立新公司、跨平台直播帶貨，引發外界高度關注。知情人士指出，中國高端茶葉品牌華祥苑集團，近期已與館長簽下五百萬人民幣代言合約，另中國網路巨頭網易公司，則負責提供技術與流量，背後疑似由中共統戰部隊動員多間具官方色彩公司，全方位挹注資金，以商業合作之名，行統戰之實。

陳之漢：

努力在大陸做正當台商

對此，本報多次致電館長特助求證，但電話均忙線中未接通，也未回電。陳之漢昨傍晚在官方粉專「飆捍」貼文表示將對本報提告，並指他很辛苦也很累，「努力在大陸當個正當的台商」。

據了解，館長背後的金援來自多個高度受監管的中國企業，包括總部位於北京、橫跨房地產、建築與投資領域的永同昌集團。熟悉中國政商運作人士直言，若未獲官方示意，幾乎不可能進行涉及政治風險合作，更遑論與僅具個人公司規模的台灣網紅接軌。

此外，知名博弈公司永利澳門、網易公司、華祥苑集團，也以「提供資金」、「協助開立線上直購」、「贊助健身房擴張」等方式，挹注資金給館長，其中華祥苑已與館長簽下高達五百萬人民幣（約二二三三萬元新台幣）的代言合約；網易則是確保「智慧館長1號」在抖音等平台上的數據迅速突破。

國安單位掌握，資助館長的公司均具官方色彩，研判是中共中央統戰部直接下令，動員包括港、澳、中等跨產業企業，以商業合作為包裝，試圖將其打造成對台宣傳的新樣板。

