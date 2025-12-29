龔正喊一家親 蔣稱雙城好兩岸好

台北市長蔣萬安（左）快閃上海雙城論壇主論壇致詞，上海市長龔正（右）則再提及「兩岸一家親」。 （記者甘孟霖攝）

台北市長蔣萬安昨至上海出席雙城論壇，過程政治味濃厚。上海市長龔正致詞提及「兩岸一家親」，也喊話兩岸同舟共濟，共創「中華民族偉大復興」。蔣萬安致詞表示，「接觸」比「牴觸」好，「對話」比「對抗」好，希望未來大家想起兩岸不是「波濤與呼嘯」，而是和平與繁榮。

昨天登機赴上海前，媒體問是否向中國反映共機擾台？蔣萬安未正面回答；至於小紅書詐騙，蔣萬安表示，該反映的會反映，但在對外場合蔣並未表達，不過，據與會人士透露，蔣在便餐會中有向龔正表達小紅書問題。

蔣萬安昨天上午九點多落地上海，上海方派常務副市長吳偉、上海市台辦副主任李驍東等人接機。論壇中龔正致詞指出，兩岸同胞血脈相連，上海歡迎台灣同胞多來大陸，實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情；他說，相信新時代是中華民族、兩岸同胞大發展、大作為之際，只要同舟共濟，一定能共創中華民族偉大復興的美好未來。

蔣萬安致詞表示，他始終相信，「接觸」比「牴觸」好，「對話」比「對抗」好，「了解」比「誤解」好，「互動」比「衝突」好，「雙城好，兩岸好」。蔣還提及民國八年「五四運動」，「德先生」、「賽先生」從現在的角度來看，賽先生就是科技與AI；從我們的文化來看，德先生就是「民為邦本，本固邦寧」，市政治理要以人為本。

他說，德先生、賽先生，最終都要落實到「每個不同的人身上」。如果只注意百分比的大多數，那是施政的高度；如果關注到百分比的個位數、小數點，那是施政的溫度。

最後，蔣萬安說，期許不久的將來，當大家談論起台灣海峽時，所想到的不再是波濤與呼嘯，而是繁榮與和平，這是他努力的方向，「雙城好，兩岸好」。

主論壇結束後，蔣萬安簡單與龔正便餐會，後至分論壇致意，隨即搭機返台，於昨晚六點多抵達松山機場，快閃七小時返抵國門。為期兩天的雙城論壇也於昨天落幕。

