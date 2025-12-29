蔣萬安快閃上海 雙城論壇致詞》以「波濤與呼嘯」形容共軍擾台 議員批：蔣用含混辭彙騙票

台北市議員簡舒培表示，龔正在雙城論壇談血脈、蔣萬安避談擾台，內容空洞。（資料照，記者何玉華攝）

台北、上海城市論壇（雙城論壇）昨落幕，台北市長蔣萬安快閃上海主論壇致詞，民進黨籍市議員簡舒培批他致詞只敢以「波濤與呼嘯」隱晦形容共軍擾台，用辭彙含混過關、騙選票。社會民主黨籍市議員苗博雅也批評，蔣選前提出「共機不擾台，才辦雙城論壇」，當選後變成「共機共艦天天擾台，還是要辦雙城」。

簡舒培說，蔣萬安競選台北市長時，說共機、共艦擾台就不辦雙城論壇。上任後卻硬要辦，還只敢隱晦的講「波濤與呼嘯」，就是怕中國、就是「孬」，想用辭彙來含混過關、騙選票。蔣很清楚此時去對政途沒有加分，只有一天快閃也要去，「誰是拉著繩子的人」，要蔣一定要去演這齣戲？是不是國民黨內部的力量？這也凸顯蔣軟弱無能，沒有能力、魄力堅持該堅持的事。

民進黨籍市議員顏若芳說，蔣萬安只會頻頻跳針「雙城好、兩岸好」，致詞對於共軍擾台、國人赴中失聯一聲不吭；龔正致詞將「兩岸一家親」的神主牌又拿了出來，要台灣人民「共創中華民族偉大復興」，蔣萬安被吃了豆腐，還沾沾自喜。

針對議員批評，市府副發言人蔡畹鎣表示，蔣萬安去年清楚表達，兩岸應該「多一些漁船燈火、少一些船艦飛機」。今年明確提出「接觸比牴觸好、對話比對抗好」，更呼籲「在不久的將來，當大家談論到臺灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。」請問議員們哪一句、哪一個字看不懂？民進黨議員們不該雙標，一方面反對舉辦雙城論壇，另方面又要求蔣市長幫忙中央反映小紅書，難道想架空民進黨政府嗎？

