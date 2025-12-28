為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    《參選南投縣長》林靜儀婉拒 綠營鎖定草屯囡仔溫世政

    2025/12/28 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    民進黨鎖定草屯囡仔、牙醫師國考榜首溫世政返鄉參選南投縣長。（圖擷自世樺牙醫診所網頁）

    民進黨鎖定草屯囡仔、牙醫師國考榜首溫世政返鄉參選南投縣長。（圖擷自世樺牙醫診所網頁）

    綠營挑戰尋求連任的南投縣長許淑華，在林靜儀、羅美玲婉拒後，傳民進黨鎖定國考牙醫榜首的草屯囡仔溫世政，因孝順阿公阿嬤而專攻植牙的他，也是國際植牙學會院士，形象清新受黨主席賴清德肯定，鼓勵他為家鄉貢獻心力，惟是否由溫參選，仍需中央選對會正式決議。

    現年五十二歲的溫世政，在草屯街區長大，炎峰國小、草屯國中畢業，甄選錄取台中一中數理資優班。牙醫系畢業後，遇到九二一大地震家園全倒，中部也受到重創，因此北上求職。廿八歲創業，因阿公阿嬤戴假牙不適，讓他決定繼續深造，專攻植牙，後來也取得微創特殊植牙手術器械等多項專利。

    溫世政目前擔任新北市牙醫公會理事長，多年來關懷弱勢，今年曾率領新北市牙醫師公會，與三峽恩主公醫院等在地診所合作，為三峽車禍傷者，提供免費的牙科重建醫療。

    南投縣綠營人士對溫世政返鄉參選頗為期待，也對他願意承擔責任大為感謝，更期待他能為南投縣選舉帶來新氣象。

    原來外界點名衛福部政次林靜儀返鄉參選，而她已婉拒回南投參選縣長，據透露，她是因兩次立委選舉，獲得台中第二選區很多選民的支持，感覺對中二區有一份責任。

