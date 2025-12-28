為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    《投入台中市長》何欣純︰下週一市政辦公室開箱

    2025/12/28 05:30 記者張軒哲、蔡淑媛／台中報導
    立委何欣純（右）與蔡其昌（左），參加「台中青純力培力營」受訪。（記者張軒哲攝）

    「台中青純力培力營」昨日在沙鹿登場，吸引近百名青年學子與會，立委何欣純表示，自己已準備好投入台中市長選戰，下週一市政辦公室將於南屯開箱，請大家拭目以待；另外，藍營台中市長人選有待整合，國民黨昨舉行中央委員投票，台中市長盧秀燕表示，國民黨有一個公平公開的機制，一定能夠選出最強最好的市長候選人。

    盧秀燕︰藍營會選出最好候選人

    何欣純表示，自十月接受賴清德主席徵召、參選台中市長以來，每天在想的一件事：「台中的未來，應該要走向哪裡？」舉辦「台中青純力培力營」是第一步，市政辦公室下週將開箱，歡迎大家來參觀，自己的台中隊團隊與基層組織已經逐一布局，請大家拭目以待，自己絕對是唯一人選。

    另，昨日盧秀燕前往國民黨台中市黨部投票，被問及下屆國民黨台中市長初選已經啟動協調作業，盧表示，國民黨是一個民主政黨，開大門走大路，選賢與能。

    楊瓊瓔則同時投票並陪同聯訪，她指一切都尊重黨部的規劃及初選辦法。

    江啟臣則在約一小時後現身投票，他說，希望黨中央儘速進行相關的黨內協調工作，他會全力配合，充分尊重黨內機制。

