《雙城論壇》林奕華首日參訪上海 媒體採訪受限

雙城論壇首日，台北市副市長林奕華參訪上海梅賽德斯奔馳文化中心。 （記者甘孟霖攝）

今年的台北、上海雙城論壇昨登場，首日由台北市副市長林奕華率團前往上海參訪。落地後先搭乘參訪市域機場聯絡線，後至上海梅賽德斯奔馳文化中心考察演唱會經濟，接著前往復旦大學附屬中山醫院參訪AI智慧醫療；不過，參訪過程並未全程開放媒體採訪，只「見樹不見林」，有些可惜。

林奕華下午參訪梅賽德斯奔馳文化中心，此地前身是二〇一〇年上海世博會場館，世博結束後轉變為知名表演中心。林奕華說，北市要透過大小巨蛋發展演唱會經濟，希望透過參訪看看這裡的營運，也看演唱會經濟如何與市政結合，包括餐飲、住宿等，看如何能達到最大效益。

不過，由於場地有演唱會前置作業正進行，中心僅開放媒體採訪六樓景觀台，林奕華參訪場館內座位等硬體畫面則由市府提供；場館方也向林展示歷年表演嘉賓歷史紀錄等，而她也向中心詢問，這類大型場館如遇到緊急事件時，要如何來疏散。

市議會議長戴錫欽說，年底馬上要跨年，晚會加上大巨蛋演唱會人流多，去年市府已經有相關經驗，今年也盼透過各場館不同疏散方式互相學習，台北市也有相關經驗可以跟上海方分享。

接著，林奕華率隊前往復旦大學附屬中山醫院參訪「元醫學實驗室」，又因受限場地大小，僅開放單獨媒體供訊。院方介紹醫院病歷從電子化、數據化，到現今要發展智能化，有AI助手來協助病患掛號、預約，甚至能回答問題等，並可透過智慧病房即時掌握病人狀況。

下午參訪過後，北市府訪團與上海市政府進行晚宴，全程未開放媒體採訪。與會人員會後轉述，晚宴還有人大、政協的代表一起，雙方相處融洽。林奕華說，行程雖緊湊，但收穫非常多，感謝上海市長龔正親自作東。

