雙城論壇共機擾台 北市府挨批打迷糊仗

共機擾台議題蔣萬安態度

林奕華︰市長去年回答過了 議員轟蔣萬安政治失憶 說一套做一套

共機擾台頻傳！台北、上海雙城論壇昨登場，中共軍機廿六、廿七日在台海周邊活動，逾越台海中線，進入我方北部及西南空域。昨天率團先行赴中的副市長林奕華被問到，會否向中方表達不希望機艦擾台，她說「這題市長蔣萬安『去年』回答過了」，但蔣「今年」仍未發表看法；民進黨籍市議員簡舒培批評市府在打迷糊仗，並斥蔣選前、選後「政治失憶」。

對此市府回應，去年蔣市長出席雙城論壇時，已明確提出希望兩岸「多一些漁船燈火，少一些船艦飛機」。立場始終如一、非常清楚。

簡舒培指出，雙城論壇對中國而言就是統戰，市長願意配合是他的政治選擇。近年共機、共艦擾台程度不減反增，蔣萬安二〇二二年選前曾說，「共軍擾台對於兩岸關係、區域和平沒有任何幫助，應該立刻停止」、「雙城論壇的舉辦前提，就是中共不再擾台」，即便面臨中國「卡關」延至十二月底，還硬是要去「輸誠」，到底是為了自身政治前途還是城市交流？或只是不想看到雙城論壇在他手中斷掉？

她認為，如果雙城論壇的城市交流是良性的，應該互相友好、兩岸關係越來越和緩，但遲遲未見中國釋出善意，共機、共艦持續擾台絕對不是友好象徵，批評蔣萬安換了位置換腦袋，說一套做一套，當年民眾也是認同他的想法，才會把票投給他，結果票投完之後，他就忘記自己曾經說過的話。

此外，陸委會副主委梁文傑近日也曾提到，若蔣市長到上海能適度表達台灣立場，相信會受到台灣人民歡迎。林奕華昨天被追問會不會向中方表達不希望機艦擾台，僅回「這題市長蔣萬安『去年』有回答過了」，宛如又在打「迷糊仗」，如同蔣萬安過去兩次雙城論壇，皆未特別說明究竟有無向中方表達台灣人對共機、共艦擾台反感。

藍營議員︰聚焦城市交流 緩解兩岸緊張

隨團的國民黨籍市議員曾獻瑩則表示，平常中央政府就應該要呼籲跟喊話對岸，雙城論壇主要還是聚焦在城市交流；而雙城論壇的舉辦，也能夠有效緩解兩岸緊張，城市交流可以塑造兩岸和平氛圍；尤其上海跟台北都是兩岸的一線大城市，各有其代表性及重要性。

