以色列承認索馬利蘭 學者：台、以可透過索國 深化互惠關係

台灣與索馬利蘭自二〇二〇年互設代表處以來，兩國取得豐碩合作成果。圖為今年七月我駐索馬利蘭大使羅震華（左二）主持台灣大道紀念碑揭牌。（駐索馬利蘭代表處提供）

以色列總理納坦雅胡正式宣布承認索馬利蘭為主權國家，成為全球首個採取此行動的聯合國成員國。學者分析，以色列此舉形同擔任美國在非洲之角的「探路先鋒」，協助美方測試地緣政治水溫；對台灣而言，台、以雙方雖出發點不同，但皆與索馬利蘭建立連結，未來有望透過索國作為引介點，在既有的半官方互動基礎上，進一步推展台、以、索三方的實質合作。

以色列為美探路 測試地緣政治水溫

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元指出，台灣與以色列雖有不少歧異，但在許多議題屬於「異中取同」。台灣受中國打壓，索馬利蘭也是中國不願承認的國家，形成合作空間；以色列面對的則是伊斯蘭集團的敵視，索馬利蘭雖是穆斯林國家但非傳統敵對勢力，以色列透過承認索國，意在與阿拉伯世界建立另一個層次的對話窗口。

針對美國態度，葉耀元分析，美國總統川普雖作風強勢，但面對承認索馬利蘭可能引發地緣政治風險，仍有顧慮而不輕易表態。此時，以色列宛如美國的「先鋒部隊」，先行建交試水溫，若以色列與索馬利蘭後續合作順利，美國未來便可能透過以色列，與索國政府展開合作。

葉耀元表示，雖然川普對聯合國體系的重視程度較低，導致目前非洲政策的優先次序不高，但美國未放棄在當地的競爭，尤其非洲坐擁稀土礦產資源，目前也多數由中資掌控且當地政權多半親中。美國若要扭轉局勢需投入大量資源，在不願貿然行事的方針下，更凸顯以色列先行「示範」的角色。

台日菲「第三地合作」模式 非洲試行

對於台、以、索三方合作前景，葉耀元認為，台灣與以色列可透過索馬利蘭作為引介點，探索軍事戰略或外交的合作方案，相信凡是對索國有利的計畫都會受到歡迎。不過他也強調，單純外交承認實質意義有限，重點在於以色列下一步在經濟與外交和索國的具體合作，才有可能看出其非洲影響力的前景。

成大政治系教授王宏仁則提到，外交部次長吳志中訪以，顯示台以在防空體系、軍事技術與貿易等各方面的交流正在升溫，因此循台日在菲律賓「第三地合作」的模式，同時深化台、索、以三方關係，並不無可能。

