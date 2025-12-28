以色列戰略布局 率先承認索馬利蘭主權

以色列總理納坦雅胡26日宣布正式承認索馬利蘭共和國為「獨立且具主權的國家」，成為全球第一個承認索馬利蘭的國家。圖為2024年11月7日，一名男子在哈爾格薩戰爭紀念碑前揮舞索馬利蘭國旗。（法新社檔案照）

以色列總理納坦雅胡廿六日宣布正式承認索馬利蘭共和國為「獨立且具主權的國家」，成為全球第一個承認索馬利蘭的國家。此舉立即引發索馬利亞政府及多個區域國家的強烈譴責。

美國是否跟進 川普：不是現在

索馬利蘭位於非洲之角西北部，原為英國殖民地「英屬索馬利蘭」，一九六〇年曾短暫獨立，但很快就與剛脫離義大利控制的「義屬索馬利亞」合併成立索馬利亞共和國。一九九一年在索馬利亞內戰爆發後，索馬利蘭片面宣布恢復獨立，自有憲法、議會、軍隊、貨幣與護照，但長期未獲國際承認。此次以色列以「符合亞伯拉罕協議精神」為由予以承認，並計畫在農業、醫療、科技與經濟等領域深化合作。

納坦雅胡在與索馬利蘭總統阿布杜拉希的視訊對話中表示，將在廿九日於佛州海湖莊園會晤美國總統川普時，轉達阿布杜拉希期盼加入亞伯拉罕協議的意願，並邀他訪問以色列。阿布杜拉希則盛讚以色列決定為「歷史性時刻」，稱雙方將展開「戰略夥伴關係」。索馬利蘭首都哈爾格薩當日湧現大批民眾上街歡慶，表達對外交突破的支持。

索馬利亞外交部隨即譴責是以色列對其主權的「蓄意攻擊」，強調索馬利蘭是「不可分割的一部分」。非洲聯盟亦發表聲明，堅決反對任何破壞索馬利亞統一與領土完整的行動。埃及、土耳其與吉布地等國外長也在協商後，一致表達「完全拒絕」立場。沙烏地阿拉伯也抨擊此為「單方面分離主義運動」，完全違反國際法。

分析家指出，以色列此舉具有明顯戰略考量。紅海局勢近年因葉門「青年運動」襲擊而緊張，該組織獲伊朗支持，多次針對以色列發動攻擊。以色列亟需在紅海沿岸建立可靠夥伴關係，以強化安全佈局，而索馬利蘭可控制亞丁灣，地位重要。

美國總統川普雖曾促成以色列與多個阿拉伯國家關係正常化，但面對是否跟進承認索馬利蘭，態度謹慎。他在接受紐約郵報訪問時表示，「不，不是現在」，並質疑「有人真的知道索馬利蘭的狀況嗎？」強調一切仍在研究中。

