中共第五縱隊 專家：不一定來自境外

面對中共混合戰威脅，國安韌性專家昨示警，「第五縱隊」的本質是一場旨在摧毀社會信任的心理戰，台灣應透過法制完善與民間自主應變隊（T-CERT）的制度化編組，將個人危機感轉化為集體韌性。世新大學傳管學系副教授劉玉皙指出，第五縱隊不一定來自境外，更多時候就是台灣人，其存在是為了誘發內部猜忌，若民眾陷入「互指間諜」的內耗陷阱，恐正中敵方下懷。

誘發內部猜忌 摧毀社會信任心理戰

劉玉皙昨在台灣安保協會、黑熊學院等民團舉辦的座談會上引據實證研究，歸納出當前台灣社會較易受滲透轉化為第五縱隊的三種樣態；首先是「實體組織代理人」，如受統戰利益誘引的宮廟幹部、黑道或農業貿易領袖，因生意金流成為滲透節點；其次為「反社會傾向的自願者」，因對現狀不滿且長期受假訊息洗腦，戰時可能自發進行破壞公共設施的孤狼行動；最後則是「組織內的極端分裂者」，以超高標檢驗同僚忠誠，藉由到處指控他人是間諜來瓦解民防組織運作。

針對基層組織受干預情況，劉玉皙透過空間計量經濟學研究發現，雖然特定與中國交流頻繁的宮廟周邊社區選票確實出現顯著轉向，但這不代表所有信仰網絡都已淪陷。她表示，許多基層組織具備強大的社區防禦力與主權認同，能有效抵擋統戰誘惑，大眾不應將信仰群體標籤化，而應視其為社會韌性的基石。

淡大戰略所兼任副教授沈明室則從歷史脈絡分析指出，第五縱隊即是「內在的敵人」。近期共諜案例顯示滲透對象已有「下沉化」趨勢，目標從高階將領轉向中階軍官甚至基層士兵，並採取「北平模式」，誘使軍官簽署不抵抗承諾書，意圖在解放軍犯台時採取消極不作為，達成心理瓦解效果。

台灣安保協會副秘書長何澄輝引用烏克蘭實戰經驗提醒，現代戰爭中非軍事手段與軍事手段比例達四比一，應高度警惕「零工經濟型」第五縱隊。他指出，敵國可能利用網路招募對國家無忠誠度的青少年或高齡者，執行簡單但關鍵的軍事設施標註任務。他建議台灣應建立「預先揭穿」機制，針對「疑美論」等認知攻擊提前防範，以穩固並建構全社會防禦體系。

