以色列承認索馬利蘭 外交部：有助台以索共同合作

索馬利蘭位置圖

我與索馬利蘭2020互設代表處以來 已取得豐碩成果

以色列昨正式承認位於非洲的索馬利蘭為「獨立且具主權的國家」，並簽署協議建立外交關係。這對與索國互設代表處的台灣而言，是重要外交推進訊號。外交部昨表示，以色列與索馬利蘭均為台灣理念相近的民主夥伴，未來我國將在既有友好基礎上，尋求與以色列及索馬利蘭政府更多合作契機，深化與理念相近夥伴的連結。

以索建交 台索關係推進重要訊號

外交部並說，外交部對於以色列成為全球首個正式承認索馬利蘭主權的國家，雙邊建立正式關係加強合作，表達樂見與歡迎。

外交部也提到，台灣與索馬利蘭自二〇二〇年互設代表處以來，兩國在互惠互利的基礎上持續深化關係，在醫衛、教育、農業、資通訊、安全及能源礦物開發等領域，均已取得豐碩的合作成果。近期我國更與索馬利蘭深化海巡領域合作，盼透過雙方海事安全合作，共同維護紅海及亞丁灣區域的航行安全。

今年索國外長訪台 強化海巡合作

索馬利蘭被譽為非洲之角的「民主燈塔」。今年索國外長訪台簽署「台索海巡合作協定」，將合作領域拓展至海事安全，強化彼此夥伴關係，共同實現「索馬利蘭非紅海岸線」戰略目標。另外，台灣中油公司（CPC）已深入索國進行石油探勘，深化兩國戰略合作。

值得注意的是，台索互設官方代表處，是以「台灣」與「索馬利蘭共和國」相稱。

曾經訪台的美國智庫保衛民主基金會（FDD）執行長杜柏維茲（Mark Dubowitz）昨在社群媒體發文說，自二〇二〇年以來，台灣與索馬利蘭保持著密切的合作關係，並在援助和發展項目方面積累了豐富的經驗。他認為，以色列承認索馬利蘭是另一個積極的舉措。

索馬利蘭的國際地位目前處於國際角力，正反映其獨立過程的背景。一九六〇年六月，索國脫離英國保護而獨立，成立「索馬利蘭國」（State of Somaliland），當時獲包括我國在內之五個安理會常任理事國等共三十五國承認，但當年七月在大索馬利亞號召下與義屬索馬利亞合併，成立「索馬利亞民主共和國」。直至一九九一年通過索國獨立決議，並於該年宣布獨立為「索馬利蘭共和國」，建立三權分立體制，並於二〇〇三年、二〇一〇年、二〇一七年及二〇二四年四度和平舉行總統大選。

