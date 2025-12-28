批牛煦庭版助理費案自肥 陳培瑜：撤案是最好的版本

國民黨發言人牛煦庭。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法後，同黨立委牛煦庭再提「立法院組織法修正草案」，將公費助理工資納入立委補助費用，引發質疑。民進黨團書記長陳培瑜昨受訪表示，牛版除了將助理費定義為補助費，同時將補助費增加，直言牛的版本是拿來掩耳盜鈴，主要目的是加碼自肥，強調撤案才是最好的版本。

牛煦庭則表示，他不認為這樣的修法會幫什麼人除罪，陳培瑜大概不知道本屆「民代支給條例」修正的過程，行政院版的提案也明定議員助理費是補助款，難道行政院幫所有詐領助理費的議員除罪嗎？

陳玉珍本月提出「立法院組織法」修法，將助理費改為補助費，由立委統籌運用、且免檢據核銷，不受貪污罪或刑法規範，該草案已付委審查。牛煦庭版前天在立法院院會提案逕付二讀，主張立法院應每年以公務預算編列立委補助費用，包括按每一立委每年歲費五倍的公費助理工資及依勞動法令規定應由雇主負擔的相關費用，以及專業加給、資深加給等。

陳培瑜表示，牛煦庭版本除了明確地將助理費定義為補助費外，還將補助倍數往上增加，表面上是在爭取助理權益，實則加碼自肥，直言牛的版本掩耳盜鈴，「陳玉珍、牛煦庭撤案才是最好的版本。」

經民連智庫召集人賴中強表示，牛煦庭版本雖稍做修飾，但目的仍是將助理費定位為立委補助費，幫政治人物的助理費貪污案除罪化；他直言，這些替立委除罪化的修法，對我國法制將造成非常的傷害，等同鼓勵立委對助理費或其他事物職權行使上下其手，圖謀私利得以不構成犯罪，相當不可取。

牛：先做做功課再來

賴中強也提醒，牛煦庭版逕付二讀、交付協商，一個月冷凍期過後，明年一月廿六日就能進入立法院會的二、三讀程序，國民黨就是打定主意要在這會期闖關，呼籲各界站出來反對此案。

牛煦庭說，「民代支給條例」也幫市議員、縣議員的助理加薪，為何國會助理不能提升待遇？況且，助理費由立院直接撥入助理戶頭的機制依然存在，增加補助額度就只能為助理加薪，有什麼好自肥的？「奉勸為反而反的陳委員，先做做功課再來」。

