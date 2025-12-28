賴參加新北雲林同鄉會 力推蘇巧慧、劉建國

總統賴清德（左二）昨晚參加新北市雲林同鄉會，向在場鄉親推薦雲林劉建國（右三）新北蘇巧慧（右一）。（記者翁聿煌攝）

二〇二六年新北市長選舉熱門人選，民進黨立委蘇巧慧和民眾黨主席黃國昌，昨天都在新北造勢。總統賴清德昨晚參加新北市雲林同鄉會，向民眾推薦「比賴清德還厲害」的蘇巧慧，讓她成為「新北市媽媽市長」。而黃國昌則與前主席柯文哲合體，他說「新北市民給國民黨十六年，希望能給他四年」。

賴昨晚參加新北市雲林同鄉會表示，他一定會發揮智慧拿出勇氣，為人民守護台灣的民主，發展經濟。

賴清德並有趣地「買一送一」推薦蘇巧慧和即將參選雲林縣長的立委劉建國；賴清德說，蘇巧慧有高學歷、律師背景，熱心投入社會公益，更在立院連續十七次拿到委員會評鑑第一，「比清德還厲害」，蘇巧慧若得到大家支持，就是未來「新北市媽媽市長」。

蘇：爭取過半認同

蘇巧慧昨也參加三重天后宮廟慶活動，她受訪時表示，一直認為將面對一場「一對一的選戰」，最大目標是爭取過半認同，也讓民進黨新北市議員參選人全壘打，將持續勤走基層。

蘇巧慧參選新北市長，外界不免將她與父親前台北縣長蘇貞昌相互比較。蘇巧慧認為，蘇貞昌讓台北縣脫胎換骨，做出許多讓人有感的建設，「現在輪到我們要準備上場」，期勉自己與黨籍市議員等團隊一起努力。

黃國昌與柯合體造勢

民眾黨昨也在新莊舉辦「轉動新北、do the best」活動，柯文哲肯定黃國昌在民眾黨最低潮時願意站出來承擔。

黃國昌說，民眾黨做的就是幫人民實現承諾，他最佩服柯文哲當台北市長所展現的執行力，接下來他要從監督者轉換成執行者，「柯文哲讓台北市民感到光榮，明天黃國昌要讓新北市民感到驕傲」，「新北市民給國民黨十六年，希望能給他四年」，他會全力以赴。

