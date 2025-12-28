挺憲法法庭判決》錢建榮：立法限制大法官人數 戕害合議體組織

前最高法院法官錢建榮力挺憲法法庭判決。（資料照）

憲法法庭宣告憲法訴訟法修法違憲，國民黨團在立院對做出判決的五位大法官提出譴責案。不過，民間有六〇三位律師、六九〇位學者發出聲明力挺憲法法庭判決。前最高法院法官錢建榮表示，允許立法權在大法官不滿十個人之前，制定一個「必須十人才能組成憲法法庭」的法律限制，這才是對憲法要求「司法院大法官十五人」合議體組織，最大的戕害。

參與第二波連署聲明的律師超過六百位，如林詩梅、錢建榮及林仲豪，以及多位公私立大學的法學教授，包含臺灣大學法律學院名譽教授黃榮堅、中央大學法律與政府研究所教授陳英鈐、陽明交通大學科法學院教授林志潔、臺北大學公共行政暨政策學系助理教授陳耀祥、中央研究院退休研究員何美鄉等多位學者。

林詩梅：

確保憲法審判制度 正常運作

長期關注人權議題的律師林詩梅表示，憲法法庭是保障基本權利與權力分立的最後防線。憲法解釋容有不同空間，但當憲政秩序遭受惡意侵蝕，以致憲法法庭實質停擺時，讓憲政體制繼續運作，是憲法法庭對人權與法治的基本責任。此刻，法律人不能沉默，應當發聲支持憲法法庭一一四年憲判字第一號判決，以確保憲法審判制度之正常運作。

曾任台南律師公會理事長林仲豪說，依據三位大法官所提法律意見書與一一四年憲判字第一號判決，均同意權力分立原則的重要性，也都同意大法官現有人數僅有八人造成運作困境，僅對如何讓憲法法庭運作，本於各自的信念而有不同看法。而本次困境僵局已逾一年，而人民基本人權的維護，機關權限爭議，過往均因大法官解釋及憲法法庭判決作成決定而解決，為守護自由民主體制，落實憲政秩序，祈請大法官們持續對話，共同承擔憲法守護者職責。

林仲豪：

僵局逾一年 請大法官共同承擔

律師錢建榮指出，大法官許玉秀在釋字第六〇一號解釋協同意見書說：「作為公平正義的使者，裁判者有義務維護自己的存在。裁判者維護自己的存在，不是為了一己小我的利害，而是因為他們有義務維繫裁判制度、阻止社會回到以拳頭定是非的野蠻狀態」。因此違憲審查的前提，當然是不受審查規範的內容限制，否則就根本不會有法規範被宣告違憲了。

他表示，拒絕參與評議的三位大法官說「憲法所定的『司法院大法官十五人』屬憲法委託立法的合議體組織」，卻又允許立法權在大法官未及十五人，甚至不滿十個人之前，竟可以先制定一個必須十人才能組成憲法法庭的法律限制？他認為，這才是對憲法要求「司法院大法官十五人」合議體組織，最大的戕害。

錢建榮表示，三位大法官長期拒絕評議，違背憲法賦予出席評議的義務，更是對行使憲法上職權之拒絕。既然決意「迴避」審判義務與職權，不計入現有總額的參與評議人數門檻計算，正是其他忠於憲法的裁判者，維護自己的存在、防杜憲法名存實亡的必然。

