洩蔡出訪飛航資料 魯紀賢共諜案再起訴4人

扯鈴教練魯紀賢因受中共援助，吸收國軍現退役士官兵發展共諜組織，一審被判刑十年六月徒刑。（資料照）

求處四年至十五年徒刑

扯鈴教練魯紀賢因受中共援助，吸收國軍現退役士官兵發展共諜組織，一審被判刑十年六月徒刑；檢調追查，魯還涉吸收前空軍中士林楚崡、陳旻琪與中華航空前職員葛倉豪，取得空軍內部秘密，甚至前總統蔡英文出訪瓜地馬拉、貝里斯等友邦的專機起降時間與機場資訊，再回報給中共，獲廿六萬元報酬，台北地檢署昨再依違反國安法及貪污治罪條例起訴四人，並求處四年至十五年不等徒刑。

檢方調查，魯是由洪門天地會青蓮堂總會長何俊元（其所涉國安法不起訴）介紹，而於二〇二〇年結識中共國安部情工人員「王浩、孫建」，並遭吸收回台發展組織，找藝人郭書瑤的弟弟郭伯廷等人幫忙，地下匯兌接收中共上千萬元資金，透過服役時人脈吸收曾在空軍第一聯隊擔任飛機機械士的林楚崡等五名現退役士官兵加入共諜組織（上述人員涉發展組織部分，一審已判刑）。

檢方還發現，魯再透過林楚崡吸收於空軍第七信航管資訊中隊的陳旻琪，另又吸收華航前航機簽派員葛倉豪，並透過林、陳取得「空軍戰術管制聯隊主動式風險管理執行作法」、「空軍戰術管制聯隊一一二年『風險管理與危機處理』執行作法（草案）」、「地面失事公報」等秘密；葛則進入華航內網拍攝「二〇二三年民主夥伴共榮之旅出訪行程有關專機起降時間及機場資訊」交給魯。

檢方調查，魯隨後透過外觀寫著「計算機」實為共諜傳輸軟體的APP，把資料回傳給「王浩、孫建」；對方則以地下匯兌把錢交給魯，魯再分給陳廿一萬五千元、葛四萬五千元。

檢方昨依洩漏公務秘密及收賄罪嫌起訴四人，並對魯求刑十五年、林八年、陳七年、葛四年。

