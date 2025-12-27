政院通過兩岸條例修法》陳玉珍：民進黨打定主意要打仗嗎 沈伯洋：提升赴中透明度共護國安

行政院院會昨通過「兩岸人民關係條例」修法，對民選公職人員包括立委改為強制列管。對此，國民黨立委陳玉珍（左圖）表示，現在政府好像就打定主意想要打仗是嗎？民進黨立委沈伯洋（右圖）則說，立委不是不能去，而是要透明，才能向國人交代。（資料照、記者田裕華攝）

翁曉玲、林思銘等七名國民黨立委近日赴中國廈門，引發爭議，行政院院會昨通過「兩岸人民關係條例」修法，除對所有公務員赴中納管外，對民選公職人員，包括立委也改為強制列管，違者可處二百萬元以上、一千萬元以下罰鍰。對此，國民黨立委陳玉珍表示，現在政府好像就打定主意想要打仗是嗎？要做的是多交流、多了解，民意代表是老百姓選的，如果老百姓認為民意代表做不好，可能會出賣國家，自然會趕他下台，不勞政府每天在想這些限制人民權益的事情。

鍾佳濱：五院僅立院未訂赴中規定

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，目前五院憲政機關中，連監察院都已訂定相關規範，唯獨立法院尚未訂出人員赴中報備的規定。鍾強調，立法院若自己不訂，就只能由別人來訂，這是立法院自找的。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委沈伯洋則指出，立委屬最高風險，容易接觸國家機密及地方頭人，又能輕易到中國不受任何審查，也無從得知立委赴中幾次或見面對象，不是不能去，而是要透明，才能向國人交代。現行規範已針對法官等公務人員，當年立法未將民意代表納入，實屬法律疏漏。

沈伯洋並說，台灣的規範其實非常寬鬆，以南韓為例，針對宣稱要併吞自己的國家，公務員通常直接禁止前往（北韓），規範對象甚至擴及一般人民；烏克蘭與俄羅斯在二〇二二年全面開戰前．早在二〇一九年便已互禁航班，當時烏國在野黨人士搭乘私人飛機赴俄，曾引發社會輿論譁然。

羅智強：賴乾脆宣布回到「三不時代」

陳玉珍指出，只有更多的交流才能帶來更多的善意，也才知道對岸政府、老百姓在想什麼。她要奉勸執政黨，政府還是多花點心思照顧民生、做福國利民的事情，少意識形態。

國民黨團書記長羅智強也說，賴清德總統乾脆宣布只要是兩岸任何的交流、經商、往來都是違法，回到以前三通斷絕的「三不時代」，不要再找各種藉口，為自己的無能找遮羞布。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法