政院通過兩岸條例修法》陸委會：補國安漏洞 該推還是要推

行政院院會通過「兩岸條例」修正草案，進一步規範公務員及民意代表赴中。陸委會副主委梁文傑昨指出，修法重點包括將立法委員赴陸納入許可制，並將十職等以下公務員赴陸由原本的「同意」明確改為「許可制」。他強調，儘管修法在立法院可能面臨非常大的障礙，但為了補國安漏洞，「該推還是要推」。

「同意」改為「許可制」 保護公務員

針對此次修法將十職等以下公務員赴中由「同意」改為更明確的「許可制」，梁文傑昨天在例行記者會上強調，這並非新規定，而是落實「兩岸條例」中原有機制以保護公務員。他指出，過去許多公務員誤以為例假日赴中不需長官核准，但現在環境已變，即便假日也須機關首長「許可」。

梁文傑進一步說明，中方對我方人員的盤查已非個案。他證實，自二〇二三年統計至今，陸委會手上有案可稽的案例就有十七人。這些公務員或軍警人員在入境中國時，曾被帶到一旁留置一、兩天，被盤問在台灣的單位主管、業務內容及同事姓名等敏感資訊。他坦言，「無法掌握的或者是被嚇到不敢說的，不知道還有幾件」，因此政府必須強化管制提醒風險，保護公務人員。

此外，草案也新增要求立委、縣市議員等民選公職人員，返台後若有會晤中共黨政軍人士，負有誠實申報及揭露的義務。梁文傑表示，這類似公職人員財產申報制度，賦予誠實義務，若未來被檢舉或揭露申報不實，則將啟動相關追查。

另，台北上海雙城論壇今明二天在上海舉行，台北市長蔣萬安預計今天啟程。針對中共軍機在論壇前夕仍持續擾台，梁文傑表示，共機擾台已成常態且引起台灣人民反感，若蔣市長到上海能適度表達台灣立場，相信會受到台灣人民歡迎。

