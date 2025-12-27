中共稱斷纜案是「台人走私」 學者：北京典型「甩鍋」戰術

針對中國籍拖船「宏泰五八號」切斷台澎三號海纜一案，基隆地院近期判處船長及大副有期徒刑，並需賠償中華電信鉅額損失。然而，中國國台辦近日反指該案幕後主使為台灣人，並定調為「長期走私行為」。（取自海巡署網站）

針對中國籍拖船「宏泰五八號」切斷台澎三號海纜一案，基隆地院近期判處船長及大副有期徒刑，並需賠償中華電信鉅額損失。然而，中國國台辦近日反指該案幕後主使為台灣人，並定調為「長期走私行為」。對此，專家學者昨受訪表示，這是中共典型的「模糊焦點」與「甩鍋」戰術，將我國國安層級的灰色地帶侵擾模糊為單純治安事件，意在掩蓋其長期縱容、甚至利用這些非法船隻進行情報活動的事實。

中共默許非法活動 換取情蒐破壞

國防院學者蘇紫雲指出，國台辦的說法完全是在「模糊焦點」，若真如中方所言是長期走私，為何中共海警早不抓、晚不抓，直到海纜案進入司法審理與判決階段，才突然拋出「走私」的說法？這顯示中共若非「長期縱容」，就是刻意在事發後製造煙霧彈。

請繼續往下閱讀...

蘇紫雲強調，中共試圖以不具正當性的「長臂管轄」來轉移國際對其破壞基礎設施的指控，將準軍事行動降級為單純的刑事犯罪。他分析，中共情報單位慣用「養線」手法，平日默許部分特權人士進行走私或非法活動，換取其在必要時配合情蒐或破壞，「平時默許你做壞事，成熟時再收網或利用」。

黑熊學院首席顧問何澄輝則直言，此案凸顯了中共將司法互助「武器化」的本質。他表示，兩岸本應透過司法互助打擊犯罪，但中共為了政治目的刻意杯葛，造成執法漏洞，再反過來利用這些漏洞滋養不法份子進行統戰或灰色地帶衝突。

「就像身負統戰任務的黑道、宮廟或詐騙集團，對中共來說都是『可拋棄式代理人』」，何澄輝認為，中國在宏泰五八號判決後才定調走私，且拒絕配合司法互助調查，恰恰印證了其「選擇性辦案」的政治圖謀。

中國官媒稱被驅趕誤損海纜

海巡署斥報導推卸違法行為

中國央視於廿五日也報導，指「宏泰五八號」是受台海巡署驅趕，意外誤損台海纜。海巡署昨發出嚴正說明，反控該報導「直接挑戰我國司法管轄權，用以推卸破壞我國海纜之違法行為」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法