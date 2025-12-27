年初斷纜逃逸順興39號 8月現蹤釜山外海

今年1月涉嫌在基隆外海切斷國際海底電纜的中國權宜輪「順興39」疑似關聯船隻「興順39」，今年8月14日曾一度在韓國釜山外海「冒泡」，顯示可能仍持續活動中。（法新社檔案照）

疑改掛坦尚尼亞籍「興順39號」 AIS訊號高度重疊互補

今年一月在基隆外海造成國際海纜中斷的元凶、中國背景的喀麥隆籍貨輪「順興卅九號」（SHUNXING39），其AIS（船舶自動識別系統）訊號軌跡與坦尚尼亞籍「興順卅九號」高度重疊互補，肇事逃逸至今。記者追查，發現坦籍訊號在沉寂多時後，竟於今年八月中旬曾短暫現蹤在韓國釜山港外海，顯示這艘破壞國家關鍵基礎設施的「幽靈船」仍在持續活動。

變換多重偽造身分「幽靈船」 持續活動

相較於二月切斷台澎三號海纜且已被判刑的「宏泰五八」，這艘涉及切斷國際通訊海纜的「順興卅九」在肇事後關閉AIS相關訊號至今。記者當時發現，該船在切斷海纜事件前後，曾在「喀麥隆籍（MMSI 613003889）」與「坦尚尼亞籍（MMSI 677087200）」之間訊號頻繁切換，經比對其航跡也「無縫接軌」，且船名僅是將「SHUN XING」倒為「XING SHUN」，形跡高度可疑。

最新AIS數據顯示，這組長期隱匿的坦尚尼亞籍分身，今年八月十四日傍晚曾突然在韓國釜山外海短暫開啟AIS訊號。專家研判，這可能顯示該船仍持續活動中，在變換多重偽造身分之間不慎洩漏行蹤，或者其他船隻不小心「開錯」偽造的訊號。

針對幽靈船（又稱暗船）「肇事後換身分」的現象，黑熊學院首席顧問何澄輝受訪指出，雖然AIS訊號可以偽造，但國際間已導入AI技術分析船舶軌跡與行為模式，對這類暗船建立「黑名單」。

專家籲加強與友盟交換情報 識別監控

「單靠台灣無法完全掌握，必須透過國際合作」，何澄輝強調，台灣目前已與加拿大、美國、日本及歐洲國家深化海巡合作。既然中共不願查緝這類爭議船隻，台灣唯有透過盟邦的情報交換，才能在對方「變臉」後依然能識別並進行監控。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則直言，「AIS是防君子不防小人」，中共常惡意利用「假車牌」策略擾台。他建議台灣應由被動防禦轉為主動偵測，強化主動雷達與目視辨識，若雷達出現光點但無AIS訊號，即為可疑目標。

我國海巡、海軍已建置可疑船隻「黑名單」，並持續長期追蹤監控。針對「順興」之類千面船若再度靠近台灣，我方是否可有效掌握？蘇紫雲持肯定態度，但他也呼籲，日、韓、中到菲律賓都有海巡航空隊，台灣也應積極跟進建置。他說，航空隊可以最低成本進行快速查證與監控，政府應重新思考預算配置，強化僅三百餘億的海巡預算。

蘇紫雲也強調，台灣應效法歐洲，在事發後派遣水下無人載具（ROV）拍攝海纜斷裂面、錨鍊拖痕寬度與殘留跡證，「這比單純比對AIS訊號更有說服力」，不僅能強化國際法上的訴求力道，更能增加友盟國家與台灣進行安全情報交換的意願與正當性。

