政院通過兩岸條例修法 前正副總統赴中禁出席妨害國家尊嚴活動

行政院會昨天通過兩岸人民關係條例修正草案，除新增立委赴中須經內政部聯審會許可外，對於民選公職人員赴中接觸中共黨政軍，也應公開揭露，否則處二萬元以上十萬元以下罰鍰，陸委會主委邱垂正在院會後記者會表示，所謂民選公職人員包括村里長、地方縣市議員乃至立法委員。（記者鍾麗華攝）

公務員赴中全面改採許可制 民選公職接觸黨政軍應公開揭露

行政院院會昨通過「兩岸人民關係條例修正草案」，除新增立委赴中須經內政部聯審會許可外，民選公職人員赴中接觸中共黨政軍也應公開揭露，草案也增訂，曾任正副總統、國安會諮委等，不得參與中共黨政軍所舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴行為，或出席倡議消滅或矮化中華民國主權的活動。

請繼續往下閱讀...

立委赴中須經內政部聯審會許可

現行規範，十一職等以上公務員須經內政部「許可」，未涉密的十職等與警監四階以下，僅須經所屬機關「同意」，修法後公務員赴中全面改採許可制。此外，立委因業務上知悉、持有及保管國家機密的人員等赴陸，須經內政部聯審會許可。

民選公職人員赴中如接觸中共黨政軍，應於返台後將接觸的時間、地點、事由、過程等相關資訊提供權責機關，由權責機關公開揭露。若否則處兩萬元以上、十萬元以下罰鍰。陸委會主委邱垂正在院會後記者會表示，所謂民選公職人員包括村里長、地方縣市議員乃至立法委員。

邱垂正強調，由於中共對台滲透分化越來越嚴重，國人也有高度警覺，對於所選出的民意代表，也會關切赴中的狀況，過去如果沒有任何的規範，很難掌握他們與中國黨政軍有任何接觸的相關事實，無從監督。

公務員違者停止或剝奪月退

修法也增訂，曾任總統、副總統、國安會諮委、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長、駐外機構館長、副館長或領有月退除給與的校級軍官，不得參與中共黨政軍舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴的行為，或出席倡議消滅或矮化中華民國主權的活動，違者停止或剝奪月退除給與，無月退者處兩百萬以上、一千萬以下罰鍰。

被問到前總統馬英九去年到中國陝西參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」活動，今年參加海峽論壇，是否有違法之虞？行政院政委林明昕表示，縱使法律三讀通過，也不會溯及既往。邱垂正則說，未來類似情形，若有人檢舉，會由審議小組判斷。

草案也規範，一般縣市長退離職未來也將比照直轄市長，退離職管制三年。同時依國家機密保護法核定國家機密、辦理國家機密事項業務或因業務上知悉、持有及保管國家機密的人員若未經許可赴陸，將由內政部處二百萬元以上、一千萬元以下罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法