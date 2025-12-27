為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    立院三讀 原民立委出缺即補選

    2025/12/27 05:30 記者李文馨／台北報導
    立法院院會昨三讀通過「公職人員選舉罷免法修正案」，將原住民立委補選機制比照一般區域立委辦理，同時也增訂原民選區的移轉投票機制以保障秘密投票。（記者方賓照攝）

    增訂原民選區移轉投票機制

    立法院院會昨三讀通過「公職人員選舉罷免法修正案」，將原住民立委補選機制比照一般區域立委辦理，同時也增訂原民選區的移轉投票機制以保障秘密投票。在逐條表決程序，藍白挾人數優勢通過國民黨團版本，原持反對的民進黨團在二讀時則投下贊成票，修正案最終在朝野一致同意下三讀通過。

    內政部：有公平性疑慮 衝擊選務執行

    內政部對此表示，原住民立委出缺立即補選未經充分討論凝聚共識，社會對於如何實施選舉不在籍投票，亦有諸多爭議，本次修法單獨使原住民選舉人得不受在戶籍地投票限制，有公平性問題。經洽中選會，咸認為存在公平性及選務執行窒礙問題。

    現行原住民立委必須在同一選區缺額達二分之一以上才能補選，此次修法刪除「缺額達二分之一」才能補選的限制。三讀條文明定，立委於就職後因死亡、辭職、經判決當選無效確定或其他事由出缺時，依下列規定辦理：區域及原住民選出者，應自死亡之日、辭職之日或選舉委員會收到法院確定判決證明書之日或其他出缺事由發生之日起三個月內完成補選投票。但其所遺任期不足一年時，不予補選。

    三讀條文也規定，為保障原住民秘密投票權益，選舉委員會應單獨設置投票所或於區域選舉投票所內辦理各種公職人員選舉投票，不受第十七條第一項應在戶籍地投票之限制。

    無黨籍原民立委高金素梅表示，公職選罷法規定一般選區立委缺額即能補選，相較於原民選區卻要缺額兩席才能補選，若不更正就是錯誤與歧視。

    民進黨團幹事長鍾佳濱表示，原住民立委屬複數選區，若缺一席即補選，將導致優勢政黨囊括席次，質疑這是政黨私心，主張應將原民選區改為單一選區、缺額補選才符合公平競爭。

