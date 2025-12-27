停砍年金法案 政院副署、聲請釋憲

行政院長卓榮泰昨天在院會表示，「不副署是憲法賦予行政院長的權責，他不會拋棄這個職權，但未來不期待都這樣做」。（行政院提供）

停砍年金法案十二日在藍白立委主導下立法院三讀通過，行政院長卓榮泰昨副署、賴清德總統也正式公告。卓揆在行政院院會表示，憲法法庭已經復正常運作，政院就會履行義務與責任，副署讓法案生效，並且即刻聲請釋憲；卓揆也強調，不副署是憲法賦予閣揆的權責，他不會拋棄這個職權，但未來不期待都這樣做。

賴公布並批示 修法明顯違憲

總統府則表示，公教年改攸關重大公共利益，賴總統昨公布並批示指出，年金改革涉及國家財政永續，牽動世代公平正義，修法將使公教年金制度提早破產，明顯違反憲法；為國家長遠發展，應聲請憲法法庭判決及暫時處分，讓國家持續穩健進步。

卓揆在院會中強調，凡摧毀憲政體制、削弱國防安全、破壞國家財政紀律，而且有違法難以回復情形，不副署是憲法賦予行政院長的權責，他不會拋棄這個職權，但是未來不期待都這樣做。

對於反年改法案，行政院是否「副署不執行」？行政院政委林明昕在院會後記者會強調，外界所稱「副署不執行」，並非妥適的法律術語，不同法律間牽涉是否增加預算、有無審定問題等差異，無法完全類比，行政院聲請釋憲的同時，會採取合法合憲的處置作法。

國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德政府從去年到現在，有多少案子完全不依法執行，現在台灣已經變成完全人治的國家，賴清德以為現在還是台南市長，把立法院當作台南市在處理。

此外，行政院昨公布明年度元旦新制，包含基本工資連續十年調漲、持續推動減稅、加強照顧經濟弱勢等，不過，恐受明年度中央政府總預算案尚未通過而無法實施，卓揆因此說，總預算無法通過勢必影響政府各項施政措施，進而損害到人民的權益，阻礙國家持續前進的腳步。

