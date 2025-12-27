焦點評論》在野違憲正上癮

藍白今天的問題，並非不懂憲法，而是戒不掉違憲，還一再用違憲換取短暫的政治快感。（記者方賓照攝）

記者陳政宇／特稿

若說違憲是一劑毒，那麼藍白主導的本屆國會，早已不是誤食，而是病態式的成癮。歷經兩次違憲判決後，在野黨並未迷途知返，反而強推高度憲政爭議的法案，程序封殺總預算與軍購經費，另方面濫用制度反抗憲法法庭，遂行政治目的。真正傷身的，卻是國家制度和人民權益。

成癮者最害怕的不是毒品傷身，而是被迫停藥的戒斷焦慮，正是藍白面對憲法法庭的真實寫照。去年十月因「國會擴權」法案遭判違憲，在野黨便修正「憲法訴訟法」提高判決門檻、同時杯葛大法官人事同意權，讓憲法法庭陷入實質癱瘓，長達四百多天無法作成任何判決。

請繼續往下閱讀...

除了對司法權動刀，藍白對國家財政的掠奪也毫無節制。大法官釋字第三九一號與第二六四號已明示：立法院不得對行政院預算案「增加支出」，否則違反權力分立原則。在野黨卻三度強修「財劃法」，挖走國庫約六八一一億元；更接連拋出志願役加薪、警消退休金加給、停砍公教年金等討好式修法。

當憲法法庭宣判「憲訴法」違憲，藍白隨即爆出激動易怒的「戒斷反應」。除提案譴責大法官、宣稱憲判無效，還企圖以公投推翻憲法判決。「憲訴法」第三十八條明定，判決有拘束各機關及人民的效力，各機關並有實現判決內容的義務，而藍白無非是再度挑戰憲法紅線。

當主要毒品被限制，成癮者往往會尋求替代品。立法院迄今未將明年度中央政府總預算案付委審查，創史上最晚紀錄，在野黨還一邊畫政策大餅、一邊封殺國防特別條例。同時，藍白明知總統彈劾案門檻，在政治現實根本不可行，且須交由他們一再羞辱的憲法法庭審理，卻仍高調操作。

目的昭然若揭：透過羞辱國家元首，製造國政空轉，掩蓋自身不審預算、屢屢違憲失職，把人民福祉當成政治鬥爭的情緒勒索。

藍白今天的問題，並非不懂憲法，而是戒不掉違憲，還一再用違憲換取短暫的政治快感。當權力的毒癮愈發失控，最後殘喘的，不只是國家安全和施政效能，還有人民對民主制度的信任。至於誰最樂見這種危機？答案不言而喻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法