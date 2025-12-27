為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍提案譴責5大法官、憲判無效 逕付二讀

    2025/12/27 05:30 記者林欣漢／台北報導
    民進黨團幹事長鍾佳濱指出，司法院為最高司法機關，有沒有違法、違憲，由司法院、憲法法庭來判定。（記者方賓照攝）

    民進黨團幹事長鍾佳濱指出，司法院為最高司法機關，有沒有違法、違憲，由司法院、憲法法庭來判定。（記者方賓照攝）

    立法院去年三讀通過國民黨立委翁曉玲所提「憲法訴訟法修正案」，導致憲法法庭空轉一年，憲法法庭十九日宣告憲訴法新制違憲，即日起失效；國民黨團昨於立法院院會提案譴責五位作成判決的大法官，並稱「一一四年憲判字第一號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效」，經表決將譴責案逕付二讀，交付協商。民進黨團批評，藍白一手提出彈劾總統，又說要譴責大法官，就好像去法院提告，又不接受法院的判決，這是精神錯亂還是黨格錯亂？

    綠：精神錯亂還是黨格錯亂

    國民黨團提案表示，「針對憲法法庭大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞，因逾越司法權限、侵害立法權及違反程序正義，違法進行判決，嚴重損害憲政秩序，予以嚴厲譴責。又憲法裁判之權威，必須建立在明確、拘束且可預期之程序門檻，此次憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決的審判權限，自始不具審判權，一一四年憲判字第一號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效。」

    民進黨團幹事長鍾佳濱指出，司法院為最高司法機關，有沒有違法、違憲，由司法院、憲法法庭來判定。立法院只能議決法律案、預算案，哪個眼睛看到憲法有寫到立法院可以超越司法院之上，對於違法違憲的判決逕行決定？立法院要獨大，門都沒有。

    民進黨立委莊瑞雄表示，藍白不但理盲、法盲，還是文盲，藍白去年通過國會擴權法案，被憲法法庭宣告違憲以後，藍白不服氣去修改憲訴法，大法官宣告違憲以後，藍白更生氣了。憲法就是由大法官來解釋憲法意旨，因此憲判就等於憲法。

    莊瑞雄說，若藍白能決議憲判無效，那以後藍白立委在普通法院被判刑，也來決議該判決無效，實在荒唐。

    民進黨立委沈伯洋指出，北韓的憲法規定，他們的中央法院必須服膺於人民議會，藍白要通過憲判無效，這是向北韓看齊，難道要變成北韓法學嗎？藍白要讓立法權獨大，讓憲法法庭無法運作，從頭到尾癱瘓憲法法庭的就是藍白。

    另，國民黨團提出「公民投票法第二條、第三十條修正草案」，憲法法庭判決可經由公投交由人民複決，昨於院會逕付二讀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播