藍提案譴責5大法官、憲判無效 逕付二讀

立法院去年三讀通過國民黨立委翁曉玲所提「憲法訴訟法修正案」，導致憲法法庭空轉一年，憲法法庭十九日宣告憲訴法新制違憲，即日起失效；國民黨團昨於立法院院會提案譴責五位作成判決的大法官，並稱「一一四年憲判字第一號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效」，經表決將譴責案逕付二讀，交付協商。民進黨團批評，藍白一手提出彈劾總統，又說要譴責大法官，就好像去法院提告，又不接受法院的判決，這是精神錯亂還是黨格錯亂？

國民黨團提案表示，「針對憲法法庭大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞，因逾越司法權限、侵害立法權及違反程序正義，違法進行判決，嚴重損害憲政秩序，予以嚴厲譴責。又憲法裁判之權威，必須建立在明確、拘束且可預期之程序門檻，此次憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決的審判權限，自始不具審判權，一一四年憲判字第一號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效。」

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，司法院為最高司法機關，有沒有違法、違憲，由司法院、憲法法庭來判定。立法院只能議決法律案、預算案，哪個眼睛看到憲法有寫到立法院可以超越司法院之上，對於違法違憲的判決逕行決定？立法院要獨大，門都沒有。

民進黨立委莊瑞雄表示，藍白不但理盲、法盲，還是文盲，藍白去年通過國會擴權法案，被憲法法庭宣告違憲以後，藍白不服氣去修改憲訴法，大法官宣告違憲以後，藍白更生氣了。憲法就是由大法官來解釋憲法意旨，因此憲判就等於憲法。

莊瑞雄說，若藍白能決議憲判無效，那以後藍白立委在普通法院被判刑，也來決議該判決無效，實在荒唐。

民進黨立委沈伯洋指出，北韓的憲法規定，他們的中央法院必須服膺於人民議會，藍白要通過憲判無效，這是向北韓看齊，難道要變成北韓法學嗎？藍白要讓立法權獨大，讓憲法法庭無法運作，從頭到尾癱瘓憲法法庭的就是藍白。

另，國民黨團提出「公民投票法第二條、第三十條修正草案」，憲法法庭判決可經由公投交由人民複決，昨於院會逕付二讀。

