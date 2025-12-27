藍白啟動彈劾總統案 綠：把憲判當空氣

立法院昨院會，國民黨團、民眾黨團挾人數優勢啟動賴清德總統彈劾案，民進黨立委舉牌高喊「我要審預算，人民要預算」表達立場。（記者方賓照攝）

在野陣營轟賴踐踏憲法 必須彈劾究責

立法院國民黨團、民眾黨團共同提出對賴清德總統的彈劾案，昨於立法院院會以贊成六十人，反對五十一人，啟動彈劾程序，並拉長戰線於明年五月十九日進行彈劾案投票。民進黨立委在議場舉牌高喊「彈劾攏係假、亂台才是真」等口號；民進黨團幹事長鍾佳濱表示，藍白左手提出要彈劾總統，右手把要負責總統彈劾審理的憲法法庭推翻否定，等於把憲判當空氣，彈劾當遊戲。

綠委譏藍白 「虛張聲勢空包彈」

國民黨團總召傅崐萁表示，賴總統就職以來，沒收國家的民主與憲政，踐踏憲法，因此才提出彈劾案。民眾黨團總召黃國昌說，賴總統侵犯憲政秩序，就該透過彈劾程序來追究其責任，彰顯國會在民主憲政下的價值。

鍾佳濱表示，不要說在野加起來無法達到三分之二的門檻，更遑論要交由憲法法庭審理。只有憲法法庭可以說總統違憲，但藍營又提譴責案稱不接受憲判，藍白合國會獨大，左手提出要彈劾總統，右手把要負責總統彈劾審理的憲法法庭推翻否定，他嚴正提醒在野，憲法是國家的根本大法，若要合憲，就遵守憲判。

彈劾案預計於明年一月十四日、十五日舉行兩場公聽會，分別由藍白推薦學者專家代表七人參加，聽取社會公正人士意見；一月廿一日、廿二日由全院委員會召開審查會，領銜代表說明彈劾意旨，並邀請被彈劾人到立法院進行第一次說明，規劃朝野黨團推派卅二名代表進行詢問，每人十五分鐘；若被彈劾人未列席，則由各黨團推派的委員進行發言，每人十分鐘。

根據彈劾時程表，全院委員會於四月廿七日召開聽證會，邀請政府人員及社會上有關係人員出席表達意見且進行詢問；五月十三日、十四日召開第二次全院委員會繼續審查彈劾案，邀請被彈劾人第二度到立院說明；五月十九日進行彈劾案投票。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，總統多次表達在合憲合法的程序，願意到立法院針對軍購案、國防特別條例向國會報告，在野黨政治報復的彈劾，只是為了搭政治作秀的舞台，彈劾就是一個虛張聲勢的空包彈。

