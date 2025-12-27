助理費除罪借屍還魂 公督盟：國民黨不悔改很可恥

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法後，同黨立委牛煦庭再提「立法院組織法修正草案」，將公費助理工資納入立委補助費用，再掀爭議。（資料照）

「若修法將助理薪資變成立委補助費用 徒增貪污機會」

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法後，同黨立委牛煦庭再提「立法院組織法修正草案」，將公費助理工資納入立委補助費用，再掀爭議。公督盟執行長張宏林昨指出，若修法將助理費變成立委補助費用，恐徒增貪污的機會，國民黨不思悔改、還執意提案將助理費除罪化，非常可恥。

吳思瑤：以替助理加薪為名 行自肥之實

陳玉珍本月提出「立法院組織法」修法，將助理費改為補助費，由立委統籌運用、且免檢據核銷，不受貪污罪或刑法規範，該草案已付委審查。牛煦庭版昨於立法院院會提案逕付二讀，主張立法院應每年以公務預算編列立委補助費用，包括公費助理工資、專業加給、資深加給等。

張宏林受訪說明，從維護立法院議事品質的角度，修法應朝保障助理費的方向，以支持立委提出更好的立法品質，但費用是獨立撥付，而非立委擁有。

對於牛煦庭的修法內容，張宏林說，這是讓台灣民主倒退至少三十年的荒謬提案，因為自「立法委員行為法」制定以來，已明確界定助理費是助理費，不是立委的實質補貼。若修法將助理薪資變成立委的補助費用，等同由立委個人支應，這將徒增未來貪污的機會，「讓立委更容易去貪這筆錢」。

張宏林進一步批評，國民黨過去已有眾多貪污案例，如今不思悔改，企圖透過國會多數，將犯法變成「不犯法」，未來若強姦、殺人犯罪，是否也能透過修法變成無罪？這是非常可恥的做法。牛煦庭身為年輕立委，竟提出如此迂腐敗的提案。

國會助理出身的民進黨政策會執行長吳思瑤則表示，該草案本質上是陳玉珍「助理費除罪化」的美化版本，最重要是「立法院組織法」第三十二條中，把助理費連同其他費用，定調為國家給立委的補助費用。還惡質地包裝成給助理的專業加給、職等加給等，是以替助理加薪為名，行圖利自肥之實。

吳思瑤質疑，這種修法就是量身訂做、為特定人士除罪，裹著糖衣的毒藥；該案還逕付二讀，以偷渡、坐特快車的方式處理，罪加一等，顯示國民黨的本質仍是挺貪污與自肥。

