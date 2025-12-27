為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    助理費除罪化 藍委借屍還魂 再提修法明定立委補助費 逕付二讀

    2025/12/27 05:30 記者李文馨／台北報導
    國民黨立委牛煦庭昨再提出「立法院組織法」修法，明定立法院應每年以公務預算編列立委補助費用等事項，並經國民黨團提議逕付二讀。國會助理指出，說穿了就是「助理費除罪化」借屍還魂。圖為立法院國會助理集會，抨擊助理費自肥兼除罪化修法。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍日前提出國會助理費自肥兼除罪化修法，意圖為立委顏寬恒詐領助理費判刑解套，同時自肥每年七百七十九萬元助理費，引發輿論批判和助理強烈反彈，國民黨立委牛煦庭昨再提出「立法院組織法」修法，明定立法院應每年以公務預算編列立委補助費用等事項，並經國民黨團提議逕付二讀。國會助理受訪指出，草案表面上回應並安撫助理的質疑，實際上保留除罪化的目的，說穿了就是「助理費除罪化」借屍還魂。

    牛煦庭版本 公務預算編列補助費

    現行條文明定，國會助理依勞動基準法所規定的相關費用，均「由立法院編列預算支應之」；而牛煦庭等人提出的「立法院組織法」第卅二條、第卅三條及第卅五條條文修正草案修改為，立法院應每年以公務預算編列「立法委員補助費用」，包括按每一立法委員每年歲費五倍的公費助理工資及依勞動法令規定應由雇主負擔的相關費用，以及公費助理的專業加給、資深加給等，其中八款由立法院代理立委給付。

    可自由運用 保留陳玉珍除罪目的

    一名國會助理受訪表示，牛煦庭版本草案將助理費明定為「立委補助費」，等同於在法律層面上，將該經費定調為立委可自由統籌運用的「小金庫」，恐讓涉詐領助理費爭議的民代有「洗白」空間。另一名助理則認為，草案內容很高明，條文將多數助理、國會助理工會的主張納入，同時保留陳玉珍版本的助理費除罪化，說穿了牛的版本就是借屍還魂；如果不是為了特定政治人物修法，為何要急於逕付二讀？

