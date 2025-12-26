為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    假日衝刺 藍綠高雄市長參選人市場拜票

    2025/12/26 05:30 記者王榮祥／高雄報導

    民進黨高雄市長初選倒數計時，四位參選人耶誕節持續衝刺，或到市場掃街、或進社區拜票；林岱樺十二月廿七日將在鳳山舉辦造勢場，賴瑞隆預計一月四日大造勢，邱議瑩傳出一月十日最後衝刺。

    鳳山造勢 林岱樺明舉辦 賴瑞隆訂在1/4

    民進黨高雄市長初選預定明年一月十二日至十七日進行民調，林岱樺、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆等四位參選人耶誕節不休息，全力掃街拜票。

    邱議瑩昨清晨先至高雄果菜市場，再轉往楠梓區藍田里耶誕節活動；賴瑞隆昨上午至左營區哈囉市場掃街，台北市議員林亮君、新北市議員戴瑋姍與顏蔚慈專程南下相挺。

    邱議瑩1/10前鎮衝刺 許智傑辦小型見面會

    許智傑昨參加佛光山活動，表示接續將增加傳統市場掃街，也會續辦小型見面會；林岱樺也持續深入基層，並預計十二月廿七日週六在鳳山舉辦大造勢。

    除了林岱樺的鳳山造勢，賴瑞隆規劃明年一月四日大造勢、同樣在鳳山，邱議瑩團隊傳出一月十日會在前鎮區辦造勢場最後衝刺。

    國民黨立委柯志恩前天獲國民黨正式徵召參選下屆高雄市長，昨天特別安排於鳳山區勝利路舉辦「力拚勝利—二〇二六年柯志恩年曆發送」活動，作為徵召後首場選舉活動，吸引不少支持者到場相挺。

    徵召後首場活動 柯志恩鳳山發年曆

    她強調，高雄不只市區要改變，更要讓卅八區全面卅八變，將從七大方向全面實踐「夢想海港」，全力打造有方向、有夢想、有溫度的高雄；她更信心喊話，明年此刻將依中華民國憲法、舉辦就職典禮。

