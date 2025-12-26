藍白推「台灣未來帳戶」 多名綠委拋少子女化對策

民進黨立委張雅琳張雅琳主張參考國際經驗，建立全民適用的兒少發展資本機制，將現行針對弱勢家庭的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，普及至全台十八歲以下兒少，政府採補貼優惠利率五％；家長若每月自提三千元，十八年後可擁約一〇四．七萬元。（資料照）

因應少子女化現象，朝野借鏡美國「川普帳戶」，國民黨與民眾黨昨聯手推動「台灣未來帳戶（TFA）」。事實上，多位民進黨立委今年三月就陸續拋出相關構想，包括張雅琳的「十八歲圓夢基金」、邱議瑩「希望帳戶」、郭國文「轉大人ETF」，提議透過政府提撥與投資機制，為下一代累積「第一桶金」。

張雅琳主張參考國際經驗，建立全民適用的兒少發展資本機制，將現行針對弱勢家庭的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，普及至全台十八歲以下兒少，政府採補貼優惠利率五％；家長若每月自提三千元，十八年後可擁約一〇四．七萬元。

邱議瑩提倡，高雄市政府為每位新生兒設立信託的「希望帳戶」三萬元，家長可每年自主存入最高一萬元，委由專業機構投資股市或債券，報酬率五％估算，十八歲約可領一〇七萬元；若以台股五年平均年化報酬率十九．五八％估算，總額可達一九九萬元。

政院：八年前就成立少子女化辦公室

郭國文版則建議，將「兒少帳戶」擴及未成年孩童，經濟弱勢全額補助，同時取消用途限制。對於一至十歲孩童，家長與政府每月各提撥一二〇〇元，按台股年化報酬率十％估算，十八歲可獲得逾一百萬元資金。

此外，民眾黨主席黃國昌昨質疑，民進黨上任時曾說少子女化是國安危機，要成立少子女化辦公室，卻根本從沒成立過。對此，行政院發言人李慧芝強調，衛福部早在二〇一七年就成立任務編組性質的「少子女化對策辦公室」，二〇一八年拉高層級，由行政院主導提出少子女化對策計畫。

李慧芝指出，行政院已核定於二〇二六年推出新一期「少子女化對策計畫二・〇」，衛福部也將於二〇二六年正成立兒童專責單位「兒少及家庭支持署」，以期能夠制定、落實更完善的兒少及家庭政策。

