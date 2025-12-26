民團挺政府 拒絕副署惡法

台灣民主行動聯盟昨在立法院外舉行「抗議毀憲亂政、拒絕副署惡法」請願活動，演出行動劇嘲諷時事。（記者叢昌瑾攝）

立法院三讀停砍公教人員年金法案，有民團呼籲政府拒絕副署惡法。公民監督國會聯盟執行長張宏林認為，閣揆不副署或聲請釋憲，皆屬憲政體制內可行的救濟程序，若在野黨不滿執政，亦可發動「倒閣」訴諸新民意。

行動劇抗議藍白毀憲亂政

台灣民主行動聯盟昨天於立法院外舉行「抗議毀憲亂政、拒絕副署惡法」請願活動，以行動劇形式，模擬行政院長卓榮泰遭紅、藍、白恐龍夾擊，凸顯台灣面臨的危機。

聯盟召集人林歸谷表示，有人稱憲法法庭恢復後，不副署的正當性就降低了，並非如此，因為正當性是明文定於「憲法」條文，不會因憲法法庭恢復就減損。

張宏林受訪表示，不論是行政院長不副署、或是透過憲法法庭聲請釋憲，皆屬現行憲政體制內可行的程序。行政部門若認為法案執行有困難，或司法部門介入審理救濟，均在權責範圍內，不應被解讀為政黨惡意互鬥。

張宏林說，若在野黨不滿行政部門的救濟作為，現行體制下仍有最終的解決手段，如果立法院認為行政或司法部門不應與其對抗，最好的方式就是「倒閣重選」，讓新的民意來決定是否支持「反年改」。

