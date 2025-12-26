停砍年改法案「副署不執行」 將聲請釋憲

對於停砍年改法案，行政院將「副署不執行」，並聲請釋憲，總統也於今日公告相關法案。（資料照）

停砍年改法案十二日在藍白主導下三讀通過，並於十八日送抵總統府與行政院，最遲應於廿八日公布，由於廿八日適逢週日，府院今將正式拍板定案。據掌握，在憲法法庭十九日宣布「憲法訴訟法修正案」違憲失效，讓憲法法庭得以復活後，對於停砍年改法案，行政院將「副署不執行」，並聲請釋憲，總統也於今日公告相關法案。

總統今公告法案

藍白於十一月十四日強修「財劃法」後，行政院提出覆議遭否決，行政院長卓榮泰十二月十五日宣布「不副署」以捍衛憲政秩序，賴總統也表態支持，財劃法成為閣揆不副署法案的憲政首例。

藍白接連推出爭議性法案，停砍年改的「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」也在十二日三讀，退休金所得替代率全面回溯至二〇二三年標準計算，將造成退撫基金提前用罄，政府撥補將高達六九七〇億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。

據了解，在憲訴法違憲宣判前，行政院原擬停砍年改相關法案比照「財劃法」，以「不副署不執行」方式處理。不過，在憲法法庭重啟後，府院高層研商，決定以釋憲解決爭議。

據分析，「副署不執行」已有前例，包括提高警消退休金的「警察人員人事條例」與志願役加薪的「軍人待遇條例」，也是副署公布，但並未編列預算，等待釋憲結果，而停砍年改法案其實是循前例，並沒有問題。另由於政院過去多次提出覆議，遭藍白杯葛，不讓卓揆到立法院報告，因此政院也不會提覆議。

對於今年十一月修正的「財劃法」，由於已過法律公告的時限，因此不會因憲法法庭恢復運作而有所改變，仍將「不副署、不公布、不執行」；而去年底修正的「財劃法」，行政院對於立法院實質侵害行政權的部分也已提出釋憲。

