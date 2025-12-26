賴清德：立院不審總預算 有何資格談憲政

總統賴清德昨表示，國家持續在進步，希望國會能支持、協助國家持續進步，中央政府總預算，應該要儘速付委。（記者劉信德攝）

藍白批賴：惱羞成怒、發表奇怪言論

藍白兩黨持續在立法院阻擋明年度中央政府總預算案與一．二五兆元國防特別預算的審查，賴清德總統昨指出，如果立院沒辦法如期審查一一五年度中央政府總預算，還有什麼資格再談憲政？希望國會能支持、協助國家進步，儘速審議中央政府總預算與國防特別預算。

賴籲速審總預算、國防特別預算

對此，立院藍白兩黨團均回批。國民黨團首席副書記長林沛祥直言，賴總統把立法院和中華民國憲法視為是敵人、災難，才發表這些奇怪的言論。民眾黨團總召黃國昌則指賴「惱羞成怒」，並反問是誰允許行政院可以不依法編列立法院三讀通過為軍人加薪、警消提高退休金的預算？怎麼還敢大放厥詞？要審預算，依法編列不應該是最基本的嗎？

請繼續往下閱讀...

賴清德昨出席桃園國際機場第三航廈北登機廊廳啟用典禮致詞表示，國家持續在進步，民間力量非常豐沛，在這種情況下，希望國會能支持、協助國家持續進步，中央政府總預算，應該要儘速付委。

總統表示，今天是耶誕節，也是行憲紀念日，憲法明文規定，立法院須在每年十二月三十一日前完成對次年度中央政府總預算的審議，但距離期限只剩六天，目前預算案卻仍卡在程序委員會，連委員會審查都尚未展開，情況令人憂心。他並說，若立法院無法如期審查總預算，就「不要再談什麼憲政」，連最基本的國家發展、公共建設與人民所需預算，都因政治理由遭到阻擋，「還有什麼資格再談憲政」，並強調自己是語重心長提出呼籲。

針對國防特別預算條例草案四度遭藍白於程委會封殺，賴清德也嚴正表示，在野黨公開宣稱支持國防預算，卻又以各種理由連交付審查都不願意，「國人聽不懂，也不理解」，既然聲稱支持，為何不讓預算進入實質審查，有問題就拿出來討論。

立委籲人民 對藍白發出憤怒之聲

外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇也強調，阻擋國防預算審查妨礙國安，唯一稱心如意的是中共，人民應發出憤怒之聲，否則受害的還是全體人民。國民黨團書記長羅智強則說，國民黨並未反對國防特別條例，卡國防預算的是賴總統，只要賴信守承諾來報告就付委。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法