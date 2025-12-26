為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白推「未來帳戶」12年要花4030億 衛福部：應優先照顧弱勢

    2025/12/26 05:30 記者林志怡／台北報導
    台灣未來帳戶12年要花4030億

    台灣未來帳戶12年要花4030億

    在野黨方案缺少差異化設計 需全面審慎評估

    國民黨與民眾黨昨召開記者會，提出「台灣未來帳戶特別條例草案」，主張為〇至十二歲孩子每年存一萬元投資，十八歲即可使用。衛福部直言，以在野黨的方案估算，初期經費就超過一一八五億元，政府資源有限，應優先照顧更需要支持的孩子，在野黨方案卻缺少差異化設計，需要更全面審慎評估。

    八年前已推發展帳戶 幫助弱勢兒少

    衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐指出，「財劃法」修法後，中央政府明年總預算就需要舉債近三千億元，依據國民黨、民眾黨提出的方案，以二〇二四年底，全國約二三七萬名十二歲以下兒童每人五萬元來算，初期經費就超過一一八五億元，若未來每年仍需為新增的同齡人口編列經費，每年再提撥一萬，直到孩童年滿十二歲，十二年還需要二八四四億，合計經費約需四〇三〇億元。

    楊雅嵐強調，政府資源有限，財源安排和後續的財政影響都必須謹慎衡酌，且政府應優先照顧更需要支持的孩子，落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神，在野黨提出的方案，並未針對不同家庭的經濟狀況做差異化設計。

    此外，楊雅嵐表示，衛福部樂見跨黨派用更全面審慎的角度，共同為民生議題努力，但面對少子女化帶來的結構性挑戰，政策關鍵在於「資源要怎麼用、先照顧誰」，期盼立法院能夠加速相關預算審查，讓資源優先用在最需要幫助的家庭，以確保政策實質效益。

    衛福部也提到，衛福部已自二〇一七年起推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少，一起存人生的第一桶金，由政府跟家長「一：一提撥」的方式一起存，搭配教育部各項政策，期能反轉弱勢家庭的結構困境，截至今年十一月為止，已經有三萬八八九二名孩子開戶，開戶率大約六六％，累計存款超過卅二億元。

