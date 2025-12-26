藍白推「台灣未來帳戶」 為12歲以下孩童存錢

國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌（右）昨日召開「搶救少子國安危機TFA助台灣一臂之力！」記者會，共推「台灣未來帳戶」，投資孩子的未來。（記者廖振輝攝）

要求政府每人先存5萬元 每年再提撥1萬元

國民黨、民眾黨昨天共同推出「台灣未來帳戶」，要求政府在十二歲以下孩童帳戶存入五萬元，每年再提撥一萬元，投資標的為台股大盤為主。根據藍白草案，財源來自政府年度預算、累積歲計賸餘或舉債等，基金初始規模為一一三〇億元，年均報酬率六％試算，孩童成年後帳戶預計可累計至卅三．九萬元。

成年後帳戶預計可累計至33.9萬

根據藍白草擬的「台灣未來帳戶特別條例」，草案預估試辦十三年（〇至十二歲孩童），可視情況延長之，適用對象溯及二〇二五年九月一日起未滿十二歲，約二二六萬人。帳戶所有人為孩童本人，財政部進行制度設計與監理，其餘比照勞退新制個人照護。

草案明定，財源來自政府年度預算、累積歲計賸餘或舉債等，孩童成年後提領這筆錢，可用於高等教育、創業或技能投資與首次購屋自備款；基金初始規模為一一三〇億元，投資標的為台股大盤為主，不得限定特定產業、概念或開槓桿。

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌共同召開記者會，黃國昌表示，回顧過去九年，政府歲出金額從二〇一六年一．九兆元至今破三兆元，年度預算每年攀升，但台灣新生兒出生人數從二〇一六年十八萬人，一路下降到今年連十一萬人都不到，出生率跌到〇．八九。若不解決少子化危機，台灣未來沒有人可以承擔這麼大的扭曲的人口結構。

黃國昌說，以今年九月新生兒、年均報酬率六％試算，若家長每年提撥一萬元，帳戶金額可累積至五六．一萬元；若家長沒有相對提撥，孩童成年後帳戶預計可累計至卅三．九萬元。

鄭麗文駁立法權逾越行政權

鄭麗文表示，資金投入台灣股市，如低費率的指數型基金ETF，既為孩子累積財富，也為台灣經濟注入動能，並為孩子培養正確理財觀，且基金管理費率不超百分之零點一，避免廠商謀取不當利益，並成立「管理委員會」及其「監管會」負責監管。

鄭受訪時被問及特別條例是否存在「立法權來逾越行政權」的疑慮，她強調，這個問題不存在，民進黨政府想推出類似的政策，也要提出法案在國會通過；並回嗆：「在台灣永遠只有行政權凌駕立法權的問題」。

