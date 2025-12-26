為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國海警船又闖金門禁止水域

    2025/12/26 05:30 記者吳正庭／金門報導
    海巡署金馬澎分署再偵獲中國海警闖入我方禁止水域。（金門海巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署表示，繼十八日偵獲中國海警闖入我方禁止水域，昨天再發現三艘中國海警船再度跨越金門限制水域，闖入禁止水域，我方調派巡防艇前往併航監控，並頂著陣風十級、浪高三公尺的強風惡浪，迫使中船航離。

    金馬澎分署指出，第十二巡防區昨下午二點半左右，偵獲中國海警船於大膽島西方禁止限制水域外編隊，立即調派巡防艇前往預置部署；半小時後，中國海警「一四六〇五」、「一四六〇六」及「一四六〇九」等三艘船採「一路縱隊」模式，從大膽島南方水域闖入金門禁止限制水域。

    雖然海象惡劣，最大陣風達十級、浪高三公尺，海巡署仍以預置三艘巡防艇趨前「一對一」併航監控，並拒止中國海警船持續深入我方水域，同時透過中、英文無線電廣播，告知中船行為已嚴重破壞區域和平穩定，影響海域航行安全，要求立即轉向，在海巡全力應對下，中國海警船下午四點多航離金門限制水域。

    海巡署並強力譴責，中國海警船在海象極差狀況下仍執意編隊侵擾，是不專業、不理性的行為，不僅罔顧航行安全，也造成過往船舶極大的航行風險。

