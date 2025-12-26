「中國軍力報告」近6年對2027描述變化 美戰爭部：共軍戰略野心進入最後衝刺

美國戰爭部最新報告首度確認，中國計畫在2035年前將航空母艦數量擴增至9艘，規模直追美國。圖為中共總書記習近平主持「福建號」航艦入列授旗儀式。（取自中國國防部官網）

美國戰爭部發布最新二〇二五年「中國軍力報告」，針對受關注的中共「二〇二七年建軍百年目標」做出迄今最為嚴峻的定調。回顧近六年報告內容，美方對二〇二七年的描述已從早期的「軍隊現代化里程碑」，演變為今日明確的「攻台戰備驗收日」。最新報告直指，北京預期在二〇二七年底前具備「在台灣打仗並取勝」的能力，顯示中共解放軍的戰略野心已進入最後衝刺階段。

據美國戰爭部二〇二五年中國軍力報告，五角大廈對中共解放軍二〇二七目標的評估出現質變，報告原文明確指出：「中國期望在二〇二七年底前具備在台灣打仗並取勝的能力。」並分析這標註習近平要求解放軍完成的戰備目標，已不僅是過去提到的「防止台灣獨立」或「以武逼統」，而是要求部隊具備在實戰中擊潰台灣防衛力量，並同時阻絕外國介入的「戰略決勝」能力。

回顧過去六份年度報告，足見美方如何逐年修正對「二〇二七」的戰略解讀，在二〇二〇年報告首次提及該目標時，引用中共五中全會公報，將其定義為技術層面的發展：「加快機械化、信息化、智能化融合發展」，當時美方評估重點在於共軍硬體設施的更新；二〇二一年報告開始轉向戰略意圖，指出中國二〇二七目標旨在「為北京提供更可靠的軍事工具，迫使台灣領導層依北京條件進行談判」，正式將二〇二七與中國對台「逼統」掛鉤。

二〇二二年報告則揭露二〇二七年是習近平要求軍隊「做好軍事鬥爭準備」的節點，且提及中共若達成此目標，解放軍將具備「在印太地區對抗美軍」的能力，這也是美方首次將「對抗美軍」列入二〇二七的核心評估。其後隨著共軍在台海周邊活動加劇，二〇二三年報告指出，中國開始透過「聯合利劍」等演習來驗證二〇二七目標，並試圖建立一套能整合海、空、網、核的「戰略威懾體系」，確保二〇二七年時能有效執行封鎖或打擊任務。

美國官方去年「中國軍力報告」，則進一步聚焦於共軍如何應對美國介入。報告指出，共軍正在加速發展「智能化戰爭」（Intelligentized Warfare），目的是在二〇二七年前建立能對抗「強敵」（即美國）的優勢，顯示北京已將美軍介入視為二〇二七攻台劇本的必然變數。

