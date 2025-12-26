專家：藍白陣營杯葛國防預算 美方焦慮

台灣安保協會副秘書長何澄輝直言，在野陣營杯葛國防預算是向侵略者釋放危險誘因。圖為立法院23日程序委員會，國民黨團首席副書記長林沛祥等藍白立委第4度聯手擋下1.25兆國防特別預算付委。（資料照）

美國國防部近日發布二〇二五年「中國軍力報告」，明確指出北京期望在二〇二七年底前，具備在台灣打仗並取勝的能力，並將這一年定調為「戰備驗收日」。針對美方警訊及對台國防預算卡關的罕見表態，台灣安保協會副秘書長何澄輝昨受訪分析，中國的軍事擴張確實透露出其「急迫感」，視二〇二七年為美盟友戰力青黃不接的「窗口期」；他也直言，在野陣營杯葛國防預算是向侵略者釋放危險誘因，也是美方不可承受的風險，因此更罕見地大動作表態。

2027年 北京視為極佳「窗口期」

針對美方報告點出的二〇二七年時間點，何澄輝分析，中國的急迫感源於內外兩大因素。就外部環境而言，北京認為二〇二七年是一個極佳的「窗口期」，屆時美軍舊有艦艇面臨汰換、新一代戰力尚未成形，處於相對脆弱的空窗期，而解放軍的反介入／區域拒止能力則處於高峰。對內而言，習近平雖打破任期制，但國內政經情勢嚴峻，急需透過「拿下台灣」民族主義成就來鞏固政權。

中共軍事擴張的「急迫感」，也令美方罕見大動作表態。何澄輝指出，美方的急迫感與焦慮，來自於台灣內部政治鬥爭正在「持續弱化防衛能力」，藍白陣營在國會阻擋預算，形同向中國發出「有機可乘」的危險訊號和誘因，誘使北京進行軍事冒險。他強調，美方的戰略方針是以實力求和平，以建構嚇阻力達成「不發生戰爭」的利益。若台灣持續增強防衛，提高入侵成本，戰爭風險自然降低；反之，若因預算遭凍結導致國防空虛，等同降低了中國動武的門檻。

國防院國家安全研究所研究員沈明室從軍事層面分析，美最新版國家安全戰略（NSS）顯示，美方戰略核心在於「嚇阻」，意即透過強化第一島鏈國家的軍力，讓中國體認到犯台成本過高，不得不放棄侵略念頭。他指出，川普政府史無前例地大量對台軍售，目的即是協助台灣提升嚇阻力。然而，當第一島鏈其他國家皆積極配合增編預算之際，台灣若不強化自身安全防衛，不僅與美方戰略背道而馳，更恐將使台灣淪為防線破口。

知情人士也強調，當前僵局令人聯想到前總統陳水扁政府時期，軍購案在立院遭阻擋六十六次的歷史教訓，最終雖完成採購，卻已錯失時機且代價更高。

至於有心人士質疑美國軍售是為了賺錢，何澄輝也予以駁斥。他說，台灣與全球半導體產業及經貿利益，每年高達數兆美元，維持和平、嚇阻戰爭的利益遠大於現存的任何軍售案，這是基本的「機會成本」觀念。

