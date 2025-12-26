涉外高層：台宏復交 可以期待

宏都拉斯確認總統當選人阿斯夫拉（中），我涉外高層表示，台宏復交「可以期待」。（法新社檔照）

我與總統當選人阿斯夫拉有「直接聯繫」管道 美方亦會協助

中美洲國家宏都拉斯全國選舉委員會發布總統選舉正式結果，宣布親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選總統。美國政府已對此結果表示歡迎，外交部昨也表達尊重宏國人民所選出新任國家領導人。至於台宏兩國有無可能進一步復交，涉外高層昨受訪說，我們與阿斯夫拉已有「直接聯繫」管道，加上美國方面的協助，兩國復交將是「可以期待」。

外交部：秉持開放、務實立場看待

宏都拉斯二〇二三年因受到中國金錢利誘，在宏國現任政府主導下轉與中國建交。對於大選結果，外交部昨說，尊重宏都拉斯人民依循憲政體制並透過民主機制所選出的新任國家領導人，同時呼籲宏國總統當選人以民為本，以對宏國人民有利為出發點推動新政。針對台宏復交可能性，外交部表示，將秉持一貫開放、務實立場看待。

涉外高層透露，包括阿斯夫拉與得票居次的納斯拉亞，我方過去一年便都已建立聯繫管道。也已透過管道向阿斯拉夫「表示祝賀」，相信他會針對競選時候的主張，後續推動「台宏新關係」。並期待在其就職之前，台宏雙邊關係能確定下來。

至於「台宏新關係」是否意味兩國復交？涉外高層指出，阿斯夫拉是一位堅定的從政者，相關發言都是深思熟慮，並非選舉語言，包括選前公開表示，要恢復與台灣邦交，相信他就職總統之前，還會「談得比較具體」。高層也證實，我方確實與阿斯夫拉有直接管道，「在當地也有人」，隨時隨地可以溝通。

涉外高層也說，美國川普政府上台後更注重西半球的安全情勢，也對宏都拉斯大選多次表達關注，並對阿斯夫拉確認總統當選人表達歡迎。因此，對於推動台宏復交，美國方面亦會協助。

學者籲政府保持冷靜與制度化思考

針對台宏關係，政大政治系兼任教授嚴震生受訪說，美國總統川普認定拉丁美洲屬於美國勢力範圍，因此絕不會反對我國與宏都拉斯復交，但應不會特別公開提及此議題。嚴認為，除了白蝦採購，效仿中國在墨西哥投資銷往美國做法，在中南美洲國家推動半導體產業，善用當地充足勞力與地理位置，但宏都拉斯治安問題仍是疑慮。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗則說，阿斯夫拉選前曾表態願與台灣恢復邦交，確實是值得關注的政治訊號，但台灣政府仍須保持冷靜與制度化思考，確保路能走得長、走得穩。

