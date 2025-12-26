在野推「台灣未來帳戶」 藍白掏空國庫 加總破2兆

藍白掏空國庫 加總破2兆

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨舉行記者會，宣布推動「台灣未來帳戶」。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，概算藍白提案總計十二年至少支出四〇三〇億元，批評藍白一面掏空國庫，一面加碼慷國家之慨，加劇財政紀律惡化，非國家長遠之福。據統計，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾二兆元。

錢坑提案加一 12年至少4千億

本屆藍白立委不斷提出被稱為「肉桶錢坑法案」，相關修法及提案包括：去年修財政收支劃分法從中央搬四一六五億元至地方、普發現金一萬元計二三六〇億元、停砍年金致公教退撫基金十年須增補六三九〇億元；上週國民黨團提案將老農津貼提高到月領一萬五千元，經費暴增四三七億元。現藍白再提「未來帳戶」，至少再增加國庫支出四〇三〇億元。

請繼續往下閱讀...

民進黨批：財政紀律惡化加劇

吳思瑤指出，藍白所提「未來帳戶」並非創見，執政黨立委早已提出相關倡議。她強調，依據憲法及預算法規，立委可倡議並協力促成政策，但不能直接指定、增加政府預算之支出。藍白在這兩年來無視財政紀律，提出肉桶錢坑法案，造成沉重的國家財政負擔，以及預算分配嚴重排擠。

吳認為，國會更應著眼於當務之急，善盡立委職責，包括審查國家總預算、行政院版財劃法及國防預算特別條例。

民進黨立委郭國文表示，藍白所提架構和他已提出的「轉大人ETF」雷同。藍白要「拿香跟拜」，但別忘了「預算法」第九十一條規定，立委所提法律案大幅增加歲出者，應先徵詢行政院意見，指明彌補資金來源。請藍白別再讓好的政策背上違法通過的污名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法