《謝國樑就職3週年》綠批沒前瞻性 藍稱有做事

基隆市長謝國樑（左三）昨天在七堵室內兒童樂園，說明三年施政亮點。（記者盧賢秀攝）

基隆市長謝國樑就職三週年，他昨天在七堵室內兒童樂園提出未來藍圖，明年一月在七堵區就會有基隆捷運先期工程動工，利用基隆捷運與科技產業連結，讓就業人口慢慢回流。未來透過捷運聯開、新市政開發及舊市區重新打造，逐步的把基隆打造成一個國際級的海港城市。對於謝國樑三年施政，民進黨議員批評看不到前瞻性；藍營議員則肯定謝是有在做事的市長。

民進黨市議員張顥瀚與陳軍佐認為，謝三年施政僅著墨於短期服務型政策，缺乏長期、前瞻性的城市發展藍圖，這三年多數是「曇花一現式施政」，他們給謝國樑政績打五十分。

無黨籍議員陳冠羽認為謝國樑執政三年，基隆進入住不起、通不了、留不下的「新三高」，人口持續流失，不僅影響城市活力，更直接衝擊產業發展與人力供給。

但無黨籍市議員張耿輝認為謝國樑是有在做事的市長，包括室內兒童樂園與照顧平台，是關心市民的政策，他給謝國樑施政打八十分；國民黨議員蔡旺璉肯定謝國樑施政，分數就留給市民去打。

