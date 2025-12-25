柯文哲案辯論終結 明年3月26日宣判

台北地方法院審理京華城容積等弊案，經過連續八天辯論，昨辯論終結。圖為前台北市長柯文哲到庭結辯。（記者廖振輝攝）

台北地方法院審理京華城容積等弊案，經過連續八天辯論，昨辯論終結。檢察官認為前台北市長、前民眾黨前主席柯文哲審理期間以不當言詞辱罵檢察官，任由動員群眾包圍地檢署，犯後態度不佳，建請法院判處廿八年六月徒刑；柯文哲於最後陳述時表示本案一定會變成歷史事件，影響深遠，請合議庭一定要公正判決。審判長諭知明年三月廿六日下午二時半宣判，柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗四人應到庭聽判，若未到庭將拘提。

檢方建請法院 判處柯28年6月徒刑

檢方對柯文哲所涉違背職務收賄罪求處十五年徒刑、併科罰金五千萬元、褫奪公權十年，兩件公益侵占罪各求刑五年、六年，背信罪求刑二年六月，共具體求刑廿八年六月。

檢察官請法院審酌柯文哲犯後態度不佳，偵審程序一再聲稱遭受政治迫害、政治偵防，多次當庭以不當言詞或髒話辱罵檢方並丟擲水瓶、卷宗，又以柯的名義在社群網站張貼扭曲審判過程及證人證詞、攻擊檢察官、法官的文章與圖卡，容任支持者包圍地檢署、於網路恐嚇司法人員，以史無前例的手法高度壓迫司法，請一併納入犯後態度考量。

柯稱圖利罪 應參考醫療除罪化修法

柯文哲於第二輪答辯時說，京華城本來就是個案，累積夠多個案才能形成通案、規則與法令，主政者應積極行政，不能因噎廢食，以前醫生為防挨告而有「防衛醫學」，後來才有「醫療除罪化」；而圖利罪的定義不清、適用範圍不明確，會有雙標問題，未來修法時可參考醫療除罪化的方式處理；還說葉克膜起初也是個案，若畏首畏尾，台大至今還不會有葉克膜。

沈慶京辯說，很多人勸他認輕罪換緩刑，交保治療保命，但他寧可等死，怎能為自己的生命去認罪、說假話害別人？這有違他內心公正的一把尺；他改編老歌「無言的結局」歌詞為「如果已沒有如果」，如果當初「藍白合」成功讓柯當選總統、如果民進黨沒有政治操作、如果檢察官林俊言是正常人正常辦案，都不會有今天的京華城案。

應曉薇說士可殺不可辱，她只是在做議員轉達民眾陳情的職責，沒有收賄，她誓死捍衛尊嚴，要求法官效法包青天，動用虎頭鍘開鍘偵查檢察官。

