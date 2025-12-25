為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    連自來水申請也受理 鄭天財「廠商服務」包羅萬象

    2025/12/25 05:30 記者吳昇儒、林欣漢／台北報導
    9廠商涉嫌供養國民黨立委鄭天財一覽表

    國民黨立委鄭天財於二〇二〇年擔任立委期間涉嫌透過執行長張騰龍接受建商、報關業者供養，鄭昨被檢方依貪污罪起訴，求刑十年以上。檢方查出，這些廠商被「賦予」立委辦公室特助身分，也會要求鄭、張二人幫忙召開協調會，解決公司的疑難雜症。當中包含申請綠建材、地板隔音墊測試，就連自來水申請也包含在內，「服務」內容包羅萬象。

    被控接受「供養」 鄭天財喊冤

    檢調查出，鄭、張二人透過辦公室名義，找中央部會官員幫忙解決廠商問題。賀騰、洧豪及祥雲與達裕國際運通公司等四家報關業者，主要是找財政部、交通部、關務署等官員，協調有關於貨物APP實名認證問題及裁罰法規說明會、海關貨物毀損等問題。

    而鑫峸、盛隆等建築相關行業的公司，鄭、張二人則是幫忙找內政部官員，協助加速公司申請綠建材審核、進行樓地板隔音墊測試；另也協助盛隆公司協調電線遷移工料費用事宜及協助研商危老案貸款利率等。

    而亞鋒建設公司因被其他公司檢舉，鄭天財也找來金管會，讓該公司「主動」說明緣由經過；環球車輛公司部分，則是幫忙協助申請自來水供應。

    檢察官認為，立委應為全體百姓謀求公益，而非為一己私利或少數特權及利益團體服務，認定鄭天財涉犯貪污治罪條例中的不違背職務收受賄賂及洗錢罪，均提起公訴。另執行長張騰龍行為可責性不低於鄭，也依不違背職務收受賄賂及洗錢罪起訴。

    鄭天財昨天喊冤表示，整件事的緣由是二〇二〇年他當選上屆立委時，常在立法院碰到張騰龍，張表示知道原住民立委要應付婚喪喜慶、豐年祭、社團等活動，開銷很大，稱可以幫忙募款，並稱款項會匯到張騰龍自己的帳戶，不是匯到他的帳戶，張再把帳戶給他的辦公室秘書。

    鄭天財表示，這些募款主要是去支付上述支出，但檢察官問訊時他才知道，張騰龍有開很多協調會，但包括公文、印章、發文地址、名字、會議記錄等都是張的公司，不是他的立法院辦公室發的，所以很訝異檢察官對自己求刑這麼重，完全沒有就事實來認定。

