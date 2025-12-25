南、高、屏、東四縣市長參選人 國民黨徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉、吳秀華

國民黨昨日召開中常會，黨主席鄭麗文（中）宣布徵召立委蘇清泉（左一）、謝龍介（左二）、柯志恩（右二）與台東縣議會議長吳秀華（右一），分別參選屏東縣長、台南市長、高雄市長與台東縣長。（記者張嘉明攝）

國民黨昨通過首波二〇二六年縣市長提名，徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉與台東縣議會議長吳秀華，分別參選台南市長、高雄市長、屏東縣長與台東縣長。黨主席鄭麗文表示，提名作業提早到前一年的年底，非常罕見；鄭也宣布，邀請前立法院長王金平擔任國民黨最高顧問。

鄭麗文邀王金平擔任黨最高顧問

國民黨中央提名審核委員會廿三日開會，確認徵召謝龍介等人出戰四縣市，昨在中常會獲常委無異議鼓掌通過。鄭麗文表示，專心做事、照顧百姓，服務社會，才是爭取執政的初衷。原本規劃第一波提名，聚焦國民黨執政縣市，現任者優先，包括基隆、台北、桃園、苗栗、南投、馬祖，都確定會徵召現任。

鄭麗文說，經過與各執政縣市討論後，大家一致認為，以推動市政為最高優先，不會現在就進入選戰模式。尋求連任的執政縣市，會把提名安排在明年適當的時間，希望執政團隊專心市政、用心做事。

鄭麗文表示，謝龍介、柯志恩、蘇清泉四年前都參選過，雖敗猶榮、越挫越勇，且選舉成績傲人，只差臨門一腳，她感謝他們不離不棄、堅守崗位，繼續深耕地方基層。鄭麗文也佩服吳秀華，盼延續現任縣長饒慶鈴的雄心壯志，讓世界都看到台東。

隨後鄭麗文一一為謝龍介等四人披上彩帶，全場高喊凍蒜，士氣高昂。鄭麗文說，改變就從現在開始，未來全體同志，要做他們堅實的後盾。南部幅員遼闊，他們跑不到的地方，她也願意當分身代跑。

民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長

另外，民眾黨昨天徵召立委張啓楷參選嘉義市長。張啓楷表示，徵召是整合的開始，嘉義市的生態是民進黨四成、國民黨三成五、民眾黨二成五，希望在農曆年前完成藍白整合，共推出一組最有勝算的人選。

