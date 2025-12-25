為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國民黨：全台22縣市辦彈劾總統公聽會》民進黨團批藍白：政治動員 製造社會對立

    2025/12/25 05:30 記者林欣漢、陳政宇／台北報導
    國民黨主席鄭麗文昨日主持中常會，立院黨團總召傅崐萁報告彈劾賴清德總統案。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席鄭麗文昨日主持中常會，立院黨團總召傅崐萁報告彈劾賴清德總統案。（記者張嘉明攝）

    傅崐萁：明年二月邀賴總統赴立院說明

    立院程序委員會廿三日將國民黨團、民眾黨團針對賴清德總統的彈劾案，分別列入週五報告事項第二、三案，交全院委員會併案審查。兼任國民黨政策會執行長的國民黨團總召傅崐萁，昨於黨中常會上說明彈劾時程，預計明年一月在立法院舉辦兩場公聽會，二月邀請賴總統到立法院列席說明，三到五月將於全台廿二縣市舉辦彈劾公聽會，五月再邀請賴總統到立法院列席說明，五二〇全院表決彈劾案。

    民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱回擊說，彈劾權是憲法賦予立委的特定職權，須由立委審明違法事實，並經三分之二表決通過後移送憲法法庭；藍白將公聽會轉變為「說明會」，本質上是向民眾宣傳政治訴求，與公聽會蒐集民意的目的完全背離。

    針對彈劾案戰線延長至明年五二〇，鍾佳濱質疑，根據「立法院職權行使法」，罷免案須於十五日內完成審查，彈劾案雖未明文規範天數，但法律程序理應速審速決；若刻意將程序拉長至半年，其目的顯然是為了政治動員，製造社會對立。

    傅崐萁昨在中常會上喊話，全民起義推翻暴政，國民黨會肩負起振興台灣，維護國家民主自由的堅定立場，全力以赴。國民黨主席鄭麗文也說，為了守護台灣民主，捍衛憲政價值，絕不鬆懈，她要感謝傅崐萁及國民黨團，也感謝民眾黨團及在野一起努力。

    吳思瑤：立院有哪筆預算可辦全國公聽會？

    兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤則批評，在野黨至今仍不審理中央政府總預算，卻要耗費公帑搞政治攻擊，立法院有哪一筆預算可支應全國公聽會？立法院長韓國瑜應說明，立法院是否要為此買單？

    吳思瑤直言，若在野黨要舉辦活動，應使用政黨經費；立法院延會不審預算、不辦正事，還將公聽會變相做為政黨選舉動員及凝聚支持者的手段，製造更多社會對立，實屬罪加一等。

