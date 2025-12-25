2026縣市長選戰 民進黨徵召陳素月選彰縣、童子瑋戰基市

民進黨選對會昨天拍板，建議徵召立委陳素月（左圖）參選彰化縣長、基隆市議長童子瑋（右圖）角逐基隆市長。（資料照）

前彰化市長邱建富揚言「一定要選」 選對會：若違紀依黨紀處理

二〇二六地方大選戰鼓頻催，民進黨選對會昨天拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長、基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長，連同先前提報的立委劉建國參選雲林縣長，民進黨將在三十一日加開中執會完成提名程序。

彰化縣長提名競爭激烈，黨內有立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富四人表態。黨中央採「類初選」模式，於上週完成電話民調，由四連霸的立委陳素月領先群雄。據轉述，選對會昨確認彰化縣徵召區的民調與協調結果，會中達成共識，建議中執會徵召陳素月參選彰化縣長。

彰縣類初選民調出局 黃秀芳、林世賢表達尊重

與會人士表示，黃秀芳、林世賢都展現格局、表達尊重與對黨的支持，惟邱建富表態「一定要選」，選對會成員有注意到該狀況，若發生違紀情事，將依黨紀處理；民調資料皆已彌封，如候選人有疑慮皆可申請檢驗。

黃秀芳說，她誠摯感謝所有向自己表達支持的每位鄉親，類初選已經翻頁，她支持陳素月為彰化縣長參選人，也希望黨內團結贏得最後勝選。

邱建富指出，他已用雙掛號寄出民調複查申請，要求黨部對於民調數字說清楚，如果沒有完整答案，他就會按照計畫走自己的路，選縣長是他目前唯一選擇。至於要不要脫黨、要代表那一黨參選，到時候再說，一切都有很大的空間。

基隆市議長童子瑋：服務市民 一直全力以赴

基隆方面，選對會建議，徵召童子瑋參選基隆市長。童子瑋是總統賴清德的表侄，其祖父為基隆市信賴台灣之友會理事長、基隆慶安宮主委童永，二〇一八年初試啼聲即當選基隆市議員，二〇二二年順利連任並攻下議長寶座，被冀望翻轉基隆政治版圖。

童子瑋表示，感謝黨的信任與肯定，從選上議員到議長，不論什麼身分跟角色，只要有機會服務市民，他都一直全力以赴。

基隆市長謝國樑昨天被問到童子瑋將代表綠營參選市長時回應，「把市政工作做好，就是連任最好的準備。」

