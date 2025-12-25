為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    涉收廠商供養逾700萬 藍委鄭天財起訴 求刑10年

    2025/12/25 05:30 記者吳昇儒、林欣漢／台北報導
    國民黨立委鄭天財涉受廠商供養逾700萬元，台北地檢署昨依貪污罪將鄭起訴，鄭天財喊冤稱是豐年祭的募款。（記者羅沛德攝）

    國民黨立委鄭天財涉受廠商供養逾700萬元，台北地檢署昨依貪污罪將鄭起訴，鄭天財喊冤稱是豐年祭的募款。（記者羅沛德攝）

    國民黨籍立委鄭天財涉嫌透過辦公室執行長張騰龍居間接受各廠商供養，時間長達三、四年，金額逾七百萬元。廠商可獲得「特助」頭銜，公司需要協助時，鄭也會出手相助。台北地檢署認定鄭涉犯貪污治罪條例等罪，昨將他起訴，並具體求刑十年以上徒刑；行賄業者則予以緩起訴兩年處分，並支付公庫七十至兩百萬元。

    廠商掛名特助 需要時鄭會協助

    鄭天財昨喊冤說，非常訝異會被求處重刑，完全沒有就事實來認定，他被偵訊時已經說明得很清楚，是張龍騰稱可以幫他募款，應付豐年祭等開銷，募款也是存在張的帳戶，沒有一分錢是他自己使用，未來會向法院做更詳細的說明。

    檢調查出，平地原住民立委鄭天財於二〇二〇年擔任立委，涉嫌透過張騰龍介紹，結識江俊昇、林高任等九名公司負責人。九人擔任金主供養鄭天財，並可以掛名「立法委員鄭天財國會辦公室特助」，若遇到公司需要行政機關協助或開會進行協調時，鄭、張二人則會出面協助。

    偵辦人員調查，鄭天財收受三十六至一五一萬元不等賄款，幫忙協助排除九家廠商的問題，鄭總計收賄七二四萬元，其中十三萬元匯入執行長張騰龍戶頭內。

    檢批出售立委權力 鄭稱是募款

    檢察官偵訊後，認定鄭天財對各廠商提出要求照單全收，形同出售立法委員權力，戕害甚大，建請法院依貪污治罪條例、洗錢等罪，判處十年以上徒刑。張騰龍於偵辦期間提供大部分客觀事實，倘其於審判程序中能坦認所有犯行，並繳回不法所得，建請法院量處適當之刑。

    行賄廠商部分，當中林高任已死亡，予以不起訴處分，另八人則緩起訴兩年分別需支付公庫七十至兩百萬元不等。

