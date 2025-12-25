《藍白合？賴香伶出任苗栗副縣長》民進黨︰重要職位 不應當成政治交換

國民黨苗栗縣長鍾東錦昨天宣布苗栗縣第二副縣長，將由民眾黨政策會執行長兼苗栗縣黨部主委賴香伶擔任。（記者彭健禮攝）

國民黨苗栗縣長鍾東錦昨天宣布苗栗縣第二副縣長，將由民眾黨政策會執行長兼苗栗縣黨部主委賴香伶擔任，儼然苗栗「藍白合」。民進黨苗栗縣黨部表示，副縣長的人選，重點不在政黨怎麼算、選舉怎麼排，而是能否真的把事情做好、提升縣府施政效率，回應苗栗鄉親的需求。

鍾東錦昨天在縣長就職三週年餐敘中，宣布第二副縣長由賴香伶擔任，儼然苗栗「藍白合」。但鍾表示，「我欠柯文哲主席一個人情」，所以邀請賴香伶擔任，他也與柯文哲、黃國昌主席通過電話，感謝民眾黨願意借將。

鍾東錦說，賴香伶是苗栗縣子弟，擔任立委期間，對苗栗縣服務有目共睹，有其加入縣府團隊，加上縣府另將增加一名副祕書長，相信未來局處協調更為良善，行政執行也會更有效率。賴香伶則表示，她覺得很意外也很榮幸，謝謝鍾縣長的抬愛；苗栗是她的家鄉，會共同努力為家鄉好，全力以赴。

民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦表示，苗栗鄉親期待的是一個務實、肯做事、能解決問題的縣府團隊，而不是把重要職位當成政治交換或人情安排。未來新任副縣長的表現，民進黨苗栗縣議會黨團也會在議會中公開檢視、嚴格把關，看看實際作為有沒有回應苗栗縣民的期待。

